Mientras las cifras de fallecidos y nuevos casos de coronavirus mantienen el ritmo de los últimos días, España y Bélgica ya adelantaron que extenderán al menos 15 días más sus regímenes de cuarentena obligatoria, en tanto en Colombia -con un saldo de 23 muertos- y Estados Unidos, entre otros países, hubo motines e intentos de fuga por el temor de las poblaciones carcelarias a ser presa de la pandemia.



El gobierno de Chile resolvió establecer, a partir de esta noche, un toque de queda nocturno desde las 22 hasta las 5 de la mañana en todo el territorio nacional, iniciativa que por ahora rechazó en la Argentina el presidente Alberto Fernández.



En declaraciones a Telefe, Fernández sostuvo que hoy "no" piensa en declarar el estado de sitio ante la pandemia de coronavirus y dijo que "no quisiera llegar a eso" porque "solo hablaría muy mal de la sociedad argentina".

Del otro lado de la cordillera, el presidente Sebastián Piñera resolvió establecer esa medida extrema -que ya habían adoptado otros países de la región, entre ellos Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú- para el horario nocturno, frente a los 95 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infectados a 632.En tanto, en Brasil, donde hoy se dio el primer caso confirmado en una favela, terminó el operativo de evacuación de los 342 pasajeros del crucero de bandera bahameña que estaba aislado desde hacía 10 días en el puerto de Recife tras la confirmación de dos casos.A su vez, Bolivia entró en cuarentena total para prevenir más contagios con 24 casos confirmados en el país, mientras se conocen las diferentes posiciones partidarias acerca de la decisión del gobierno interino de Jeanine Áñez de postergar sin fecha fija las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo próximo, que en general cuenta con consenso político.Por otra parte, al menos 23 presos murieron y 83 resultaron heridos -además de siete efectivos penitenciarios- en la cárcel Modelo de Bogotá durante motines ocurridos anoche en varias prisiones colombianas en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, informó hoy la ministra de Justicia,En tanto, los casos confirmados de la enfermedad entre presos y trabajadores del sistema penitenciario continuaron creciendo en las últimas horas en Estados Unidos, un país que concentra un cuarto de la población carcelaria mundial, y por ahora solo tres ciudades aceptaron liberar a algunos de los vulnerables: Nueva York, Los Angeles y Cleveland.

Respecto de la decisión de extender los aislamientos obligatorios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy que el estado de alarma se extenderá 15 días más de lo previsto inicialmente, con lo que los españoles permanecerán bajo un confinamiento casi total al menos hasta el 11 de abril."Para vencer al virus es imprescindible seguir anticipándonos; es una medida dramática, incómoda y que está afectando por completo las vidas de todos, pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva contra el coronavirus", subrayó Sánchez al comparecer en videoconferencia tras reunirse de forma virtual con los presidentes regionales.Los primeros informados sobre la decisión gubernamental fueron los presidentes regionales, quienes gestionan el sistema de salud público, con quienes Sánchez mantuvo una videoconferencia para evaluar el avance de la pandemia de Covid-19, que ya contagió a 28.572 personas y causó 1.720 muertes en España.En paralelo, a menos de una semana de haber decretado un confinamiento general para todo el país por el coronavirus, el gobierno belga adelantó hoy que esta medida debe extenderse "al menos ocho semanas más" y lo justificó por la masiva propagación de la enfermedad y la necesidad de preparar al sistema de salud."Queremos evitar que demasiadas personas sean hospitalizadas al mismo tiempo; lo que le pedimos a la gente no es fácil, tenemos que adaptar nuestras costumbres cotidianas, pero no hay alternativa", explicó la ministra de Salud,, en una entrevista con el diario local De Zondag, citada por la agencia de noticias EFE.Solo hoy el gobierno registró 586 nuevos casos de infectados, lo que elevó el total a 3.401. Los muertos ya alcanzaron los 75.Menos ejecutivo, el Comité Olímpico Internacional (COI) resolvió este domingo darse un plazo de cuatro semanas para decidir si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, si no es así, decidir cuándo podrían realizarse, a la vista del "empeoramiento" de la crisis sanitaria mundial desencadenada por la pandemia de coronavirus.

Está previsto que los Juegos Olímpicos se efectúen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre."La suspensión no está en la agenda", indicó el COI en un comunicado tras una reunión de su Ejecutivo encabezada por el presidente, el alemánEn Alemania, justamente, quien no recibió una buena noticia fue la canciller Angela Merkel, que deberá continuar trabajando desde su casa en cumplimiento de dos semanas de aislamiento a causa de que el médico que el viernes último la vacunó contra el estreptococo dio positivo de coronavirus.Y seguramente la noticia habrá alarmado bastante a decenas de alemanes que ayer compartieron con Merkel el mismo espacio, dado que la canciller estuvo haciendo compras en un supermercado como una ciudadana más.Finalmente, Italia pudo por fin dar a conocer una pequeña novedad optimista, ya que por primera vez en varios días el número de nuevos casos fue hoy 25 por ciento menor que el de ayer.Italia anunció hoy que 651 personas con cuadros positivos de coronavirus murieron en las últimas 24 horas, aunque con casi 1.000 contagios menos de los informados entre viernes y sábado: 3.957 hoy, frente a 4.821 de ayer. Con los nuevos datos, las víctimas totales llegaron a 5.476 desde el 21 de febrero.

Detalles de Colombia

Como se indicó líneas arriba, al menos 23 personas murieron y 90 quedaron heridas en la cárcel Modelo de Bogotá, durante uno de los motines ocurridos en varios establecimientos penales de Colombia en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir la propagación de coronavirus, se informó hoy oficialmente.



Mientras tanto, con 231 casos confirmados y dos fallecidos, el gobierno amplió las medidas de prevención al ordenar la suspensión del tránsito aéreo y terrestre de pasajeros dentro del país, y la empresa operadora del aeropuerto internacional de Bogotá instaló camas y profesionales de la Cruz Roja para atender a los cientos de pasajeros varados.



“El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios”, afirmó la ministra de Justicia, en una declaración citadas por los diarios locales El Espectador y El Tiempo.



La funcionaria, que calificó el hecho como un “intento masivo y criminal de fuga” en el contexto de “motines en varios centros penitenciarios del país”, agregó que también resultaron heridos siete efectivos penitenciarios, “dos de los cuales se encuentran hoy en estado crítico”.

Cabello Blanco subrayó que “aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado”, aseguró que “no hubo fugas, se controlaron las fugas”, y sostuvo que “tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines”.“Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni del cuerpo administrativo o de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus” dentro del sistema penitenciario, afirmó la ministra.El motín en la Modelo fue el más grave pero también hubo episodios similares en La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá; Cómbita, en el departamento Boyacá; Picaleña, en Tolima; Jamundi, en Valle del Cauca, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia, entre otras, según la agencia de noticias EFE.El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica, informó que la situación ya estaba “controlada” gracias a “la rápida acción” de los efectivos penitenciarios.En tanto, el procurador general,, reclamó al gobierno una “declaratoria inmediata de emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público”.Colombia registraba hoy 231 personas infectadas con coronavirus, dos fallecidas y tres recuperadas, según reportó el Ministerio de Salud en un comunicado. La ciudad más afectada es Bogotá, con 88 casos.El presidenteanunció el viernes que el país entrará en “aislamiento preventivo obligatorio” por 19 días a partir del miércoles próximo, con el objeto de contener la expansión del coronavirus.A esa medida, el gobierno agregó anoche, también a partir del miércoles venidero, la suspensión del tránsito aéreo y terrestre de pasajeros, con excepción de los “casos humanitarios” y los vehículos que permitan garantizar “la movilidad de médicos, enfermeras y los prestadores del servicio de salud”, indicó la ministra de Transporte,Asimismo, los puertos de carga deberán mantener una operación destinada a garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

Por otra parte, y dado que a partir de mañana regirá la suspensión por 30 días del ingreso de viajeros procedentes del exterior por vía aérea, incluso colombianos, el aeropuerto internacional de Bogotá fue transformado por su operadora en una suerte de hotel con 224 camas.“Se instalaron zonas de descanso en las áreas públicas y salas de espera de la terminal” que “cuentan con 224 camas portátiles que permanentemente son desinfectadas para que los pasajeros puedan descansar mientras resuelven su situación”, informó la empresa Opain, administradora del aeropuerto.La compañía dijo también que estaba dispuesta a brindar a los cientos de pasajeros de diversas nacionalidades varados allí alimentos y bebidas a través de los restaurantes y bares instalados en el aeropuerto, así como atención médica, incluso preventiva, mediante profesionales de la Cruz Roja.