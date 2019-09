Este último lunes arrancó en Texas, Estados Unidos, el juicio contra una ex oficial de policía acusada de homicidio por asesinar a su vecino tras confundirlo con un asaltante. De acuerdo con The Washington Post, la mujer se equivocó de departamento y creyó que el residente era un ladrón.

Según el diario yanqui, la noche del 6 de septiembre de 2018 Amber Guyer, quien fue agente de policía durante 5 años en Dallas, entró a la vivienda y disparó dos veces contra Botham Jean (26), contador y líder de un culto religioso.

Durante las declaraciones de apertura del juicio en contra de Guyer, el asistente del fiscal de distrito aseguró que la ex policía no se dio cuenta que se encontraba en el departamento equivocado. Esto se debe a que estaba distraída porque previamente, había tenido conversaciones de carácter sexual con Martín Rivera, un compañero de la fuerza policial.

Arrancó en Texas el juicio contra la ex oficial de policía. (Twitter)

Robert Rogers, el abogado defensor, calificó estas acusaciones como "una distracción" y manifestó que Guyer no se confundió de apartamento debido a su charla con Rivera, sino por estar en "piloto automático" tras una jornada de trabajo de 13 horas en el equipo de reducción de crímenes. Además calificó el incidente como un "trágico error".

La defensa sostuvo que Guyer no notó las señales que indicaban que no se encontraba en el piso correspondido. Por su parte, la ex agente le comentó a un operador del 911 que al ver a Jean dentro de la vivienda, ella pensó que la víctima estaba robando en el hogar, por lo que procedió a disparar.

El hecho de que un policía blanco disparara contra un sujeto de color, en su propio departamento, generó indignación y dio lugar a varias manifestaciones en Dallas.