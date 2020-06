El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, fue multado este lunes por salir a la calle sin tapabocas y violar de ese modo las normas contra la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente.

La multa, equivalente a unos 370 dólares, fue anunciada por autoridades del distrito federal de Brasilia, después de que Weintraub participara el último domingo, sin barbijo, de una manifestación callejera de apoyo al gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

"Me niego a creer que sea verdad, no fui notificado, parece que soy el único que fue multado hasta hoy, me quieren callar a cualquier precio", reaccionó el funcionario a través de Twitter.

Weintraub, uno de los ministros más polémicos del gabinete, es investigado por la Fiscalía General como sospechoso de integrar una red de propagación de noticias falsas a través de internet, recordó la agencia de noticias EFE.

También es indagado por eventual amenaza, luego de que el 22 de abril pasado dijera en una reunión de gabinete que los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) que investigan a Bolsonaro son "vagabundos" que deberían estar en la cárcel.

El pasado domingo, durante la manifestación de simpatizantes del mandatario, en la que también se reprobó la actuación del STF, fue consultado sobre el tribunal y respondió que ya había dado su opinión sobre esa gente, según se observa en videos que circularon por internet.

Por otra parte, Weintraub es investigado además por supuesto delito de racismo, a raíz de expresiones despectivas sobre ciudadanos chinos en Twitter, en las que insinuó que la pandemia de Covid-19 es parte de presuntos planes de China para "dominar el mundo".

Los influyentes diarios Folha de Sao Paulo y O Globo afirmaron que Bolsonaro está buscando una "salida honrosa" para Weintraub porque "no fue prudente" en sus manifestaciones contra el STF y el primero agregó que varios jueces de la corte suprema creen que el ministro "puede terminar preso".

La situación del Covid-19 en Brasil

Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus, con 888.271 casos confirmados (20.647 en las últimas 24 horas) y 43.959 muertes por la enfermedad (627 nuevas), informó esta noche el Ministerio de Salud.



Según el reporte oficial, 432.060 personas tenían la infección activa y 412.252 ya se curaron tras haber contraído la enfermedad.



El estado San Pablo seguía siendo el más afectado por el brote, con 181.460 casos y 10.767 fallecimientos, pese a lo cual puso en marcha en los últimos días una salida gradual pero rápida de la cuarentena.



Las autoridades regionales aseguraron que la curva de contagios se estabilizó en las últimas dos semanas, aunque advirtió que si repuntara, la reanudación de las actividades será revisada.



"La posibilidad de un segundo pico existe, es real y así se vio ya en muchas ciudades del mundo; si esa tendencia se comprobara en San Pablo, será dado un paso atrás", dijo el coordinador del centro de contingencia para el coronavirus en el estado, Carlos Carvalho.