Luego de que el ejército ruso invadiera las fronteras de Ucrania el pasado jueves, miles de manifestantes se concentraron en las principales ciudades del mundo para pedir por el fin de la guerra y reclamar la intervención internacional en el conflicto bélico.

En España, por ejemplo, se estima que fueron 40.000 las personas reunidas solo en la Plaza Colón en Madrid. A esto se le suman las movilizaciones en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valladolid y Alicante. En todas se levantaron pancartas con el lema "no a la guerra en Ucrania", acompañadas por el grito de "Putin asesino", "Putin, vete a casa" y "Ucrania libre".

"No hay derecho a que tengan que dejar sus casas, la solución es Europa, la OTAN y estar todos juntos frente a los invasores", aseguró Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital española. A su vez, reclamó por un mayor "esfuerzo y contundencia" para apoyar al pueblo ucraniano.

En Alemania, mientras tanto, al menos 100.000 personas se manifestaron frente a la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag, el edificio de la Cámara de Diputados. Los participantes, que vestían los colores amarillo y azul claro de la bandera ucraniana, sostenían pancartas con los mensajes "Stop World War III" ("Detené la Tercera Guerra Mundial"), "Say no to Putin" ("Decile no a Putin") y "NATO Help" ("OTAN, ayuda"), segú. informó la agencia de noticias AFP.

"Mi madre está (refugiada) en un sótano, mi padre en la casa, en un primer piso en un barrio del norte de Kiev", exclamó Valeria Moiseeva de 35 años. Ella es una de las 300.000 personas de nacionalidad ucraniana que residen actualmente en Alemania.

En Rusia, pese a la represión, también estallaron nuevas protestas en Moscú y otras ciudades como San Petersburgo. En este sentido, se estima que desde el 24 de febrero fueron arrestadas 5.308 personas qu. participaban en acciones pacíficas contra la guerra, de acuerdo con los datos publicados por la organización de derechos humanos rusa OVD-Info su página web.