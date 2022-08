Anne Heche, la reconocida actriz, había estado en soporte vital en un centro para quemados de Los Ángeles después de sufrir una “lesión cerebral anóxica severa”, causada por falta de oxígeno, cuando su automóvil se estrelló contra una casa el 5 de agosto.

Sin bien el viernes había sido declarada con muerte cerebral, su familia decidió mantenerla con vida en caso de que sus órganos pudieran ser donados, una evaluación que requería nueve días.

Sin embargo, el domingo por la noche un representante de la familia de la actriz habló con CNN y dijo: "A Anne Heche le quitaron pacíficamente el soporte vital", más tarde confirmó su fallecimiento.

Muchos de sus conocidos y seguidores recuerdan a la actriz con mucho cariño por toda su gran trayectoria pero también con angustia debido a su sufrida vida.

Heche nació en 1969 en Ohio y tuvo una infancia complicada y marcada por el dolor. Cuando tenía 13 años, su padre murió de sida. Años más tarde, la actriz contó en sus memorias publicadas en 2001, Call Me Crazy (en español, "Llámenme loca"), que él la había violado reiteradamente cuando era niña.

En distrintas entrevistas antes del lanzamiento del libor, la reconocida actriz aseguró que el abuso la volvió "loca" durante los primeros 31 años de su vida, y que había creado un mundo de fantasía llamado "cuarta dimensión" para sentirse segura.

Tres meses después de la muerte de su padre, el único varón de sus hermanos murió en un accidente automovilístico. Según ella, en realidad había sido un suicidio y no un accidente.

Después de mudarse a Chicago con su madre y sus hermanas, un agente de talentos la descubrió en una obra de teatro escolar. Más tarde se distanció de su madre, quien cuestionaba su versión del suicidio de su hermano y nunca creyó en su palabra cuando contó sobre el abuso sexual por parte de su padre.

Se destacó por primera vez en la telenovela “Another World” de la cadena NBC de 1987 a 1991, llevándose un premio Daytime Emmy por el papel de las mellizas Marley y Vicky, que en el programa sufren lesiones que anticiparon la de Heche: Vicky cae en coma durante meses tras un choque automovilístico.

Heche era una de las actrices más populares de Hollywood, con constantes apariciones en portadas de revistas y en películas de alto presupuesto. En 1997, protagonizó “Donnie Brasco” con Johnny Depp y “Volcano” con Tommy Lee Jones y formó parte del elenco de la cinta “I Know What You Did Last Summer” original.

Al año siguiente, trabajó con Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” (“Seis días y siete noches”) y con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”. También interpretó a una de las víctimas de homicidio más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho” ("Psicosis"), en la nueva versión dirigida por Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó la popular “Walking and Talking”.