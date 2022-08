Charlie, el influencer de TikTok que luchaba contra el cáncer, falleció el pasado fin de semana a sus apenas 20 años. “Adiós, perros, nos vemos en la otra vida”, expresó en su video de despedida, a través de la red social, donde se hizo conocido por compartir con humor su día a día con la enfermedad. Las redes sociales estallaron de emotivos mensajes, luego de que su historia y la de su pareja, Nerea, conquistaran el corazón de todos sus seguidores.

Hace cuatro años, el joven de Alicante fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y al tejido blanco de su alrededor. A pesar de haber mejorado su estado de salud en diversas ocasiones, el pasado mes de mayo le descubrieron un tumor con metástasis en la coronilla, tuvo que volver a hospitalizarse y su batalla se tornó más difícil.

“Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz”, compartió Charlie, en el video de TikTok programado para anunciar su fallecimiento. “Nadie estaba listo para una despedida”, se escucha de fondo, con una canción de Bad Bunny que cubre fotos e imágenes de diferentes facetas de su vida. En el video, que alcanzó las 22 millones de reproducciones, él resume la filosofía con la que enamoró al mundo: “Hakuna Matata. Vive y deja vivir. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y estoy agradecido con lo que tengo. No pido mucho”.



Carlos Sarria era ante todo un pibe optimista. Con humor, sarcasmo e ironía compartía su lucha contra el cáncer e intentaba sacarle los tabúes de la muerte, a través de su cuenta donde acumulaba 3,2 millones de seguidores. No solo enseñaba, sino que se burlaba de la enfermedad y mostraba cómo superaba, traba tras traba, acompañado por su familia y su novia Nerea.

El amor de su pareja fue un pilar fundamental en su vida. La historia de ambos conquistó a todos en su comunidad virtual, quienes se emocionaron por el cuidado y el cariño incondicional que ella tuvo hacia él en todo momento. “Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena. Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar”, compartió Nerea, en un emotivo post de despedida.

Charlie y Nerea, una verdadera historia de amor.

Los emotivos mensajes de despedida

A pesar de que su estado de salud iba empeorando, la sonrisa de Charlie lo acompañó hasta sus últimos momentos. El chico de 20 años llegó a lo más profundo de los corazones, con una enseñanza de vida que perdurará en quienes siguieron diariamente su lucha contra el cáncer. Así fue que, en su video de despedida, llegaron más de 159 mil mensajes.

"Tenía fe de que algún día podrías salir, pero has demostrado tanto y nos has hecho tan felices, espero que descanses en paz y nos veremos en otra vida"; “Vuela alto Charlie”; "Has luchado perfecto y con buen humor, pero la vida pone obstáculos que se ponen difíciles de superar, D.E.P”; “Has demostrado una grandeza y un carisma, no me creo esto, tenía mucha fe”; “Nos has dado a todos una lección de vida, qué injusta es la vida. Cuídate allá donde estés amigo, aquí nos has hecho muy felices”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en el post de TikTok.

Además, en otras redes sociales como Twitter se viralizaron miles de emotivas despedidas. “Charlie el único tiktoker que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír, no quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia, espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz, voy a extrañar sus videos”, compartió una usuaria.

Mientras que otra chica publicó: “Es muy extraño sentirme tan triste por alguien que no conocí físicamente y tampoco sé cómo explicarlo. Pero Charlie dejó una huella muy grande en la vida de las personas que logramos llegar a él y así también, vas a dejarnos un vacío inexplicable”.