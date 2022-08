El pasado fin de semana, falleció Charlie, el influencer de TikTok que compartió su lucha contra el cáncer con humor y optimismo. Su historia de vida, como la de su pareja, Nerea, lograron conquistar el corazón de toda la red social. “Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá todos tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos”, compartió ella, en un emotivo mensaje de despedida.

La muerte del joven de 20 años impactó en las redes sociales. Llegaron decenas de mensajes para él y para su novia Nerea, quien acompañó todo el proceso de la enfermedad. Ella es muy apreciada en la comunidad virtual, por el cariño y el amor incondicional con el que cuidó a Charlie hasta sus últimos momentos.

Durante los 4 años donde Carlos Sarria luchó contra el cáncer, la joven se mostraba día a día en el hospital o en su casa, divirtiéndose y riéndose en los videos. “Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso “¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?” Una pena”, compartió Nerea, en un conmovedor post de despedida, que superó los 2,5 millones de me gustas en Instagram.



Ahí, compartió su primera fotografía juntos y contó brevemente cómo llegaron a ser una hermosa pareja. “En menos de un mes ya estábamos saliendo y cuando hicimos un mes de relación ya le estaba presentando a mi familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar”, comenzó a narrar.

Todavía no llevaban 6 meses de relación, cuando él se entera de que el cáncer volvió a invadir su cuerpo. Con la pandemia de por medio, fue muy difícil para ella acompañar el día a día, pero se la rebusco para mantenerse siempre a su lado. “Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino”, agregó.





La emotiva despedida de Nerea a su novio Charlie.

“Me prometías que lucharías hasta el final por mí y así lo hiciste. Gracias por enseñarme lo que es el amor”, compartió Nerea, agradeciendo cada uno de los momentos que compartió junto con Charlie. Además, a través de una historia de Instagram, expresó: "Solo quiero decirles que no le tengan miedo al amor. Si algo he aprendido en estos años es que hay que disfrutar de cada momento porque no sabemos cuando vamos a irnos".





Charlie nos enseñó mucho, pero Nerea vuelve a darnos lecciones sobre lo que es amor de verdad ❤️��❤️��❤️��❤️�� pic.twitter.com/5T3z35pFdF — ��♀️ (@albamartin23) August 22, 2022

Una verdadera historia de amor que se viralizó en redes sociales

Charlie y Nerea protagonizaron una historia de amor que logró llamar la atención de todas y todos sus seguidores. Tras el fallecimiento del chico de Alicante, las redes sociales estallaron de mensajes de acompañamiento para su familia y su incondicional pareja.

En Twitter, se pudieron leer comentarios como: “El amor sin duda existe y este era el ejemplo. Ella nunca lo dejó solo”; “Lo de Charlie me hizo entender que el verdadero amor persiste y resiste pase lo que pase, gracias por esa enseñanza, vuela alto campeón”; “Y ella nunca lo abandonó”.

y ella nunca lo abandono�� pic.twitter.com/gtezhiNYW4 — nobody (@iamcazzzzz) August 22, 2022

El amor sin duda si existe y este era el ejemplo.Ella nunca lo dejo sólo .Descansa en paz Charlie ���� pic.twitter.com/uz39ehf9Ch — ����������_���������� † (@soyy_Daniel) August 22, 2022

También aparecieron otros emotivos mensajes como “Si es mutuo, que dure lo que tenga que durar, breve o eterno” o el de Karim, quien compartió un video de ellos con la leyenda: “Es que el amor que se tenían Charlie y Nerea era tan fuerte que ni la muerte puede con él, nunca he visto algo tan bonito como la forma en la que ellos se miraban y como ella lo ha acompañado hasta el final. Mucha fuerza Nerea, seguro que te va a cuidar siempre..."

Es que el amor que se tenían Charlie y Nerea era tan fuerte que ni la muerte puede con él, nunca he visto algo tan bonito como la forma en la que ellos se miraban y como ella lo ha acompañado hasta el final

Mucha fuerza Nerea, seguro que te va a cuidar siempre... pic.twitter.com/3GNNjQSSTE — Karim �� (@Karim_on_crack) August 22, 2022

Así, llegaron miles de mensajes en las diferentes redes sociales donde recordaron a la joven pareja y dejaron su pésame por la triste pérdida de Charlie.