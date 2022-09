Por Francisco Nutti

@franNutti

La proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, quien estuvo 70 años como monarca, trajo consigo varias modificaciones en Reino Unido, que van desde el cambio de rostro en los sellos postales y en las monedas hasta el reemplazo de algunas insignias militares y pasaportes. El deceso también despertó varios interrogantes, entre ellos si existirá un nuevo debate por la soberanía de las Islas Malvinas y otras colonias británicas que existen en el mundo.

Consultado sobre el tema, el abogado y analista internacional Juan Francisco Venturino, expresó en diálogo con cronica.com.ar que "si bien la mayoría de los argentinos deseamos que el debate sobre la soberanía de Malvinas -que mantenemos con enérgico reclamo- sea discutido en Naciones Unidas, difícilmente se cambie la postura de Inglaterra respecto de las tierras usurpadas, a pesar del cambio de monarca, ya que históricamente se han negado a conversar".

Un día antes del fallecimiento de Isabel II, la libra esterlina cayó un 0,64% a $1,145 dólares, un nivel tan bajo que no se había visto en los últimos 35 años. Desde el Banco de Inglaterra anticiparon que la economía se contraerá en los últimos meses de este año y seguirá cayendo hasta fines de 2023.

En ese marco, el especialista detalló que, según su punto de vista, "con la llegada de Carlos III al trono, la economía británica tampoco va a sufrir demasiadas complicaciones. Seguirá siendo de acuerdo al PBI la sexta economía del mundo porque tiene una industria fuerte y bien diversificada".

Miles de personas se concentraron en el Palacio de Buckingham la noche del fallecimiento de la reina.

Según el diario británico The Independent, a la economía del Reino Unido podría costarle entre 1,200 millones y 6,000 millones de libras como consecuencia de los feriados bancarios, cierres de empresas, gastos funerarios y gastos de coronación, entre otros gastos por el fallecimiento de la reina Isabel II. Como parte de la operación "The Bridge is down", Gran Bretaña decretó 10 días de luto.

Si bien es una pérdida menor en relación al PBI de una potencia económica como el Reino Unido, aparece en un contexto en el que el país, al igual que el resto de Europa, se encuentra luchando por evitar una recesión económica por la escalada inflacionaria y la crisis energética. "A pesar de que la libra esterlina tuvo su máxima caída en 40 años y hay una inflación fuerte y cierta contracción económica, se puede decir que la economía inglesa goza de buena salud", completó Venturino.

¿Qué modificaciones hubo?

Como se mencionó anteriormente, las monedas, los sellos postales, algunas insignias militares y hasta el himno cambiaron tras la muerte de Isabel II. Por primera vez, en las últimas horas se escuchó la nueva letra del himno nacional británico, que en su forma actual se remonta al siglo XVIII, cambiando de "God Save the Queen", Dios Salve a la Reina, a "God Save the King”, Dios salve al Rey.

Según el sitio web de la familia real, el himno cobró importancia en medio del fervor patriótico que siguió a la victoria del príncipe Carlos Eduardo Estuardo sobre el ejército del rey Jorge II en Escocia en 1745, y se cantaba en los teatros de Londres. Por lo general, en Gran Bretaña solo se canta la primera estrofa, que ahora será: "¡Dios salve a nuestro grandioso Rey! ¡Viva nuestro noble Rey! ¡Dios salve al Rey! Envíalo victorioso, Feliz y glorioso, Que reine por mucho tiempo sobre nosotros, Dios salve al Rey".

Las 29.000 millones de monedas en circulación en el país tienen la imagen de Isabel II.

También, las monedas y billetes recién impresos aparecerán con el rostro del rey, tal y como aparece actualmente la imagen del monarca en la moneda británica. Las monedas y billetes antiguos seguirán en circulación hasta que sean sustituidos gradualmente con el tiempo.

De acuerdo con la Casa de Moneda que produce el dinero para Reino Unido (Royal Mint), actualmente hay 29 millones de monedas con la imagen de la Reina Isabel II. El diseño más reciente coincide con un retrato de la monarca de cuando tenía 88 años.

A su vez, los sellos de correos se actualizarán con el retrato del nuevo rey. Conforme a la tradición, tanto la cifra como el escudo real cambiarán con el nuevo rey.

Una vida con mucha historia

La reina británica Isabel II, quien falleció el jueves a los 96 años, fue durante sus 70 años al frente del trono testigo de guerras, pandemias, cambios sociales, turbulencias económicas y hasta escándalos familiares.



La soberana comenzó a reinar el 6 de febrero de 1952, el mismo día en que murió su padre, Jorge VI, de 56 años, a causa de una enfermedad pulmonar. Sin embargo, recién fue coronada el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster, en Londres, donde se realizan todas las coronaciones de los reyes británicos.

La reina Isabel II falleció el jueves a los 96 años.

Además de Isabel II, solo dos monarcas en la historia alcanzaron los 70 años en el trono: Luis XIV, rey de Francia, quien reinó durante 72 años y 110 días desde 1643 hasta 1715, y el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia (70 años y 126 días desde 1946 hasta 2016).

En sus 70 años como monarca, Isabel II, madre de cuatro hijos, tomó incluso un rol protagónico en algunos de los conflictos que ocurrieron durante su reinado, como el de Irlanda del Norte, donde ayudó a normalizar las relaciones anglo irlandesas, mientras que llegó a prometer que defendería la ocupación militar británica en Gibraltar y de las Islas Malvinas.