El paseo en barco por el río Danubio, que divide Budapest, la capital húngara, es un recorrido obligado que debe hacer todo turista que llegue al lugar. Sin embargo, para decenas, el placer de recorrer esas azules aguas se convirtió en una tragedia. Un barco naufragó y las más de 30 personas que iban a bordo cayeron al río. Por el momento hay siete muertos y más de diez desaparecidos.

La tragedia ocurrió cuando la embarcación "Hableány" (Sirena), que llevaba a 34 personas incluyendo dos miembros de la tripulación, navegaba a la altura del Parlamento, en medio de una fuerte tormenta, por lo que perdió el control y de acuerdo con las primeras averiguaciones se estrelló contra otro navío. Instantes después, comenzó a hundirse.

La mayoría de los tripulantes del barco eran turistas procedentes de Corea del Sur.

De inmediato, las autoridades organizaron un operativo de búsqueda de los pasajeros, en su mayoría turistas procedentes de Corea del Sur, y de los navegantes. Poco después, según detallaron desde el gobierno, 14 lograron ser encontrados con vida, mientras que siete ya habían muerto. Anoche continuaba el operativo para hallar a los 13 que permanecían desaparecidos.

Además, la policía interrumpió la circulación entre los puentes Isabel y Margarita para liberar la zona, ya que se movilizaron 14 ambulancias y dotaciones de bomberos, que se encargaron de atender y trasladar a las personas que estaban con vida hasta los centros médicos de la zona.

Sin explicación

Mientras los brigadistas trabajaban a destajo en medio de la oscuridad, para hallar a las víctimas, Mihály Tóth, vocero de la empresa Panorama Deck, dueña del barco siniestrado, expresó que no tenían información concreta sobre las causas del accidente. "No sabemos qué sucedió, el barco se hundió, no sabemos en qué estado está", sostuvo.