Masters of the Universe: Revelation será la más reciente adición al universo cinematográfico del Príncipe Adam. Este lunes a través de EW finalmente se conocieron las primeras imágenes de la nueva serie, donde vemos a los personajes de He Man en sus nuevos y modernizados diseños, cortesía de Powerhouse Animation.

La serie está dividida en dos partes, la primera de las cuales se estrena este 23 de julio por Netflix, plataforma que también publicó las cinco tempordas de She Ra and the Pincesses of Power y tiene planes para la película en live-action del héroe de Eternia.

.

El director, Kevin Smith, adelantó que el nuevo revival permitirá expandir el clásico universo ochentoso de forma nunca antes vista: "Personajes podrían morir. No digo que morirán, pero podrían".

El primer vistazo a la nueva animación del clásico tigre de He Man (Imagen cortesía de Netflix)

Mark Hamill, Lena Heady y muchos más en un elenco estrella

El director del proyecto, conocido por su trabajo en la serie cómica Clerks y su participación en Star Wars: El Despertar de la Fuerza, expresó sus deseos de hacer esta nueva adaptación del clásico un "regalo para los fans" del viejo show, y para hacerlo convocó a grandes nombres de la industria que dará vida a sus personajes:

En el rol de He-Man tendremos a Chris Wood, quien previamente trabajó en la serie de Netflix Supergirl, a quien acompañarán la estrella de Clueless, Alicia Silverstone, como la Reina Marlena y la protagonista de Buffy la Cazavampiros, Sarah Michelle Gellar, como la guerrera Teela.

El rediseño de los personajes producidos por Mattel Television™ se basó en sus figuras de acción. (Imagen cortesía de Netflix)

Del otro lado del tablero estarán los villanos: entre ellos veremos a la reina de Game of Thrones, Lena Heady, como la supervillana Evil-Lyn, y la voz original de Skeletor, Alan Oppenheimer, quien vuelve al elenco esta vez en el rol del malvado Moss Man. Y por último, la joyita del cast: el veterano de Star Wars, Mark Hamill, en el rol de Skeletor. El actor que interpretó a Luke Skywalker ya expresó su entusiasmo en su cuenta de Twitter:

Anybody miss this guy? pic.twitter.com/RoywZN4CRc — Mark Hamill (@HamillHimself) May 13, 2021

Una nueva historia

Dado que Masters of the Universe será una secuela, la premisa original se mantiene. El Príncipe Adam, con la ayuda de su espada de poder, defenderá al reino de Eternia de los ataques de múltiples villanos, principalmente Skeletor. Sin embargo, Kevin Smith promete una adaptación que aquellos que disfrutaban de la serie en su niñez podrán disfrutar hoy como adultos:

.

“Podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que los habíamos visto antes”, explicó el director. “No es simplemente como si estos dos tipos (He-Man y Skeletor) hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso. Tenemos la oportunidad de contar historias de aislamiento, dolor".

Los personajes enfrentarán desafíos que les permitirá " atravesar períodos de crecimiento", afirma Smith. (Imagen cortesía de Netflix)

"Usamos a estos personajes desde que han existido y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción para contar historias increíblemente humanas ambientadas en un mundo muy inhumano“, concluyó.