El acoso escolar es una gran problemática que está presente en la actualidad a pesar de las diferentes campañas y acciones realizadas para tratar de erradicarlo. En este ocasión, un profesor se enteró que uno de sus alumnos le hacía bullying a un compañero y lo agredió salvajemente en medio de su clase. Este caso se viralizó en las redes sociales y generó gran polémica.

El hecho sucedió en el colegio San Felipe de la ciudad de Piura, en Perú. El protagonista de esta situación fue el profesor Daniel Mendiola, quien decidió hacer justicia por mano propia y agredir con su cinturón a su alumno luego de percibir que molestaba a otro estudiante.

Tras la viralización de las imágenes del ataque, el colegio determinó que el profesor sea apartado de su cargo por pegarle a su alumno. No obstante, el maestro recibió un fuerte respaldo de los padres del colegio y finalmente quedó absuelo de todos los cargos que se lo acusaban. Ahora volverá a dar clases en el centro educativo e hizo un descargo en su cuenta de Facebook.

“No podía seguir viendo tal injusticia, no me arrepiento de nada. Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo", expresó el educador en sus redes sociales.

Y agregó; "Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”.

En este sentido, Mendiola resaltó que, tras este episodio, será fundamental hacer que cada uno de los estudiantes cumplan con las normas dentro del ambiente educativo y sobre todo comprenda que “el respeto debe ser fundamental” en la escuela.

“Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, afirmó.

Por último, el director del colegio indicó que el profesor actuó con firmeza y justicia al ver que se estaba cometiendo un acto de maltrato escolar en el aula. Además, el adolescente que hacía bullying fue echado de la institución.

En tanto, el alumno que era víctima del maltrato escolar recibirá ayuda psicológica tras sufrir constantes agresiones. “No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre estudiantes, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, sentenció el director.