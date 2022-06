Los casos de bullying son moneda corriente en las noticias. Sin embargo, en los últimos días trascendió uno por su particularidad, el cual generó polémica por la reacción del docente, quien sorprendió al hacer justicia por mano propia, y golpeó salvajemente al niño que había agredido a su compañero.

El hecho tuvo lugar en el colegio San Felipe ciudad de Piura, en Perú. El maestro, identificado como Daniel Mendiola, fue separado de su cargo, sin embargo, luego de recibir el apoyo de padres y directivos fue absuelto y podrá volver a dar clases.

¿Qué dijo el profesor?

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, expresó Mendiola a través de sus redes sociales.

En otro mensaje, sostuvo que como docente continuará impartiendo normas para que sus alumnos entiendan que “el respeto debe ser fundamental” en las aulas. “Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, planteó.

Previamente, el profesor había manifestado su preocupación ante el temor a ser despedido por su accionar. Sin embargo, no mostraba arrepentimiento. “Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, había dicho.

Por su parte, los directivos decidieron expulsar al alumno que llevó adelante el acoso, mientras que ofrecieron ayuda psicológica a la víctima, tras sufrir constantes agresiones.

Por su parte, el director del establecimiento respaldó el accionar del profesor y, además, contó que el adolescente que llevó a cabo el maltrato fue expulsado.

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, remarcó.