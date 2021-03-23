Nuevas cepas de covid-19 provocan 1.400 casos de reinfección en Chequia

Las nuevas variantes de coronavirus, en particular, la 'británica' y la 'sudafricana', provocaron que en la República Checa volvieran a contagiarse 1.400 personas que ya habían superado la enfermedad, comunicó este martes el jefe de la División de Epidemiología de las Enfermedades Infecciosas del Instituto Estatal de Salud, Jan Kyncl.

Según el epidemiólogo, entre el 1 de marzo de 2020 y finales de febrero pasado, 744 mujeres y en 656 hombres se reinfectaron, entre los 1,475 millones de contagios acumulados en el país.

"Se denomina reinfección a la nueva confirmación de la enfermedad si el intervalo entre los dos episodios es de al menos 60 días. Sin embargo, los intervalos en su mayoría fueron más largos, en general, de 124 días", señaló el científico.

La edad de los que se contagiaron por segunda vez, indicó, oscila entre uno y 100 años, pero el promedio es de 42 años.

Actualmente se están investigando otros 81 casos de posible reinfección.

En ese contexto, Kyncl recordó que los médicos recomiendan administrar la vacuna anticovid, incluso a quienes ya se recuperaron de la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud checo, el balance de fallecimientos asociados con el coivd-19 superó este martes los 25.000. Más de la mitad de ellos, unos 13.100, en 2021, mientras que más de 1.100 pacientes fallecieron durante los últimos siete días.

Fuente: Sputnik