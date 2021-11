El multimillonario estadounidense Robert Bigelow es un magnate hotelero de Las Vegas que se ganó un nombre dentro el ambiente aeroespacial. A comienzos del 2021, decidió iniciar un concurso para encontrar a quien pueda responder si existe la “posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal”. Recibió miles de respuestas, pero sólo 29 personas respondieron correctamente.

En enero pasado, Bigelow sorprendió al informar que estaba en la búsqueda de aquel o aquellos que puedan responderle una duda existencial. Esta inquietud que tenía el magnate había surgido a partir de una serie de eventos trágicos.

Esos eventos que le tocó vivir al millonario fueron relacionados a su familia; su esposa Diane Mona Bigelow, de 72 años, murió por leucemia, en junio de 2020, su hijo Rod Lee se suicidó en 1992 y su nieto, hijo de Rod Lee. también se quitó la vida años después.

A partir de estos hechos, el multimillonario estadounidense ideó este concurso. El cual tenía también como finalidad impulsar las investigaciones sobre aquello que existe en el más allá. De hecho, el hombre, que ganó su fortuna en negocios inmobiliarios, hoteleros y también aeroespaciales, afirmó que “está personalmente convencido” de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico.

En ese sentido, una de las condiciones de esta "competencia" era ser un científicos que se haya formado en el campo de la neurología y la psicología. Además, tenían hasta el 1 de agosto de este 2021 para presentar una tesis con 25 mil palabras en donde lograran resolver esta inquietud de Bigelow.

Posteriormente, un panel de jueces compuestos por expertos en el tema iban a elegir a tres ganadores. El primer lugar recibiría 500.000 dólares, el segundo 300.000 y el tercero 150.000. Sin embargo, luego de 9 meses, el magnate recibió más de 2000 respuestas de todas partes del mundo.

“No teníamos idea de cómo iba a ir todo y luego tuvimos casi 40 países representados. Teníamos criterios y miramos todas las respuestas. Luego los redujimos a 200 y contratamos a seis respetados escritores y académicos familiarizados con el tema para actuar como jueces", expresó el multimillonario.

Y agregó: "A las pocas semanas de estudiar detenidamente cada una de las propuestas, los jueces se dieron cuenta de la alta calidad de los ensayos presentados y que merecía haber más de tres ganadores”.

Por su parte, los jueces eligieron 29 tesis como las mejores y Bigelow para premiar a los académicos prefirió casi duplicar el premio inicial. Fue así como en vez de entregar más de U$S 950.000 fueron U$S 1.800.000 los que se repartieron los ganadores y finalistas. Además de los tres primeros, unos 11 participantes recibieron 50.000 dólares y 15 un premio de U$S 20.000 cada uno.

Por último, la lista final con los casi 30 ganadores fue publicada en el sitio BICS. El primer lugar se lo llevó el parapsicólogo Jeffrey Mishlove de Nuevo México. Su presentación fue titulada Más allá del cerebro: la supervivencia de la conciencia humana después de la muerte corporal permanente. Y según los medios locales, el panel de jueces la eligieron de forma unánime.

Además de publicarlo en el mencionado sitio web, Bigelow planea editar cada uno de los ensayos ganadores en una serie de libros que luego espera entregar de forma gratuita a diferentes bibliotecas universitarias, hospitales, hospicios y organizaciones religiosas