Otro monolito misterioso fue encontrado en un lugar remoto, esta vez en los Holanda. Previamente, estructuras similares aparecieron primero en el desierto de Utah en Estados Unidos, después en Rumania y luego en California, también en suelo estadounidense.

El nuevo monolito fue descubierto por un grupo de personas que la mañana del pasado domingo pasearon por una reserva natural cerca del pueblo de Oudehorne, al norte del país europeo, según informó el periódico Algemeen Dagblad.

Al igual que en los casos anteriores, no está claro cómo o cuándo apareció la estructura y no se han encontrado pisadas cerca de la columna.

.

En este caso, el monolito de los está rodeado por un pequeño charco de agua y cubierto de hielo, por lo que una emisora local sugirió que podría haber estado en la reserva desde hace algún timpo.

Además, al contrario que los monolitos localizados en otras partes del mundo, el material del que está hecho no es brillante, sino mate. Por su parte, los excursionistas que encontraron el objeto sospechan que se trata de una "broma de vísperas de año nuevo".

En cuando al origen de las estrucuras metálicas encontradas previamente, un grupo de arte conceptual conocido como "The Most Famous Artist" se atribuyó el mérito. Los artistas publicaron las fotos de los en Utah y en California, y hasta reciben encargar por hacer nuevas réplica. Aunque el grupo aún no se ha pronunciado respecto al más reciente descubrimiento.