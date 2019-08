Financial Times, el reconocido semanario británico, advirtió este jueves que en nuestro país podría acurrir un nuevo default, luego de analizar el "reperfilamiento" anunciado el pasado miércoles por el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



Titulado como “Argentina busca reestructurar deuda por $101 mil millones”, el informe realizado por Robin Wigglesworth indica que nuestro "gobierno reestructurará los préstamos ya que culpa a las tensiones de liquidez a corto plazo".

De esta manera, "el país latinoamericano volvió a caer en crisis después que el presidente reformista de centroderecha Mauricio Macri sufriera una inesperada derrota en la primera vuelta de las elecciones, lo que aumenta las posibilidades de que los peronistas populistas regresen al poder en octubre".

Al mismo tiempo, la citada publicación agrega que "el peso se desplomó y los rendimientos de los bonos se dispararon en respuesta a la reestructuración de la deuda propuesta".



"Macri pidió calma y diálogo con la oposición, mientras Argentina busca evitar un noveno default soberano pidiendo a sus acreedores, incluido el FMI, más tiempo para pagar 101.000 millones de dólares en deudas", escribió Wigglesworth en este artículo.



Luego, advierte que "un default soberano" podría producirses si "una de las principales agencias de calificación crediticia declarara un default porque un país no cumple con todas sus obligaciones de deuda, ya sea a través de un pago atrasado o incompleto o un rechazo total".



"Los países pueden alargar sus cronogramas de pago sin impagos si diseñan un intercambio voluntario de bonos antiguos por nuevos bonos a más largo plazo, tal vez endulzando el acuerdo al ofrecer pagos de intereses más altos a cambio", detalla la publicación mientras destaca que dicho intercambio "no debe ser forzado sino ser considerado verdaderamente voluntario".



"En el caso de Argentina, es probable que incluso un nuevo perfil voluntario en la práctica afecte negativamente a los tenedores de bonos y, por lo tanto, constituya un default", subrayó el citado periodista en su informe, en el que aclara que así las cosas sería "el noveno en la historia del país y el tercero desde el cambio de milenio"



Tras hacer comparaciones con la situación que sufrió Grecia, cita que: "Un asesor económico cercano de Alberto Fernández expresó su preocupación de que las medidas podrían fallar en restaurar la estabilidad económica que el gobierno está buscando, lo que podría generar pánico entre los argentinos que no pueden intercambiar inversiones por efectivo".

Tras los anuncios de Lacunza, el mundo habló de Argentina. (ft.com)



Por otra parte, otra nota titulada "El peso se desliza mientras Argentina busca más tiempo para pagar"

señala que "el asediado presidente Mauricio Macri intentó reforzar la confianza en Argentina, pero los analistas del mercado dijeron que la medida apuntaba a un noveno incumplimiento soberano por parte de la nación sudamericana".



Esta información, que lleva la rúbrica de Michael Stott, Benedict Mander y Colby Smith se indica que "el peso bajó y los bonos se vendieron cuando los inversores consideraron que la apresurada acción no era suficiente para resolver los problemas financieros del país".

Ante esto aclaró que "las pérdidas profundizan una crisis desencadenada este mes cuando Macri sufrió una inesperada gran derrota en una elección primaria que prácticamente eliminó sus posibilidades de reelección en octubre".

En la misma línea citan que la economía argentina "es frágil, con una inflación que se acelera por encima del 50%, el desempleo en aumento y las empresas asfixiadas por las altas tasas de interés. El peso ha perdido una cuarta parte de su valor desde las primarias del 11 de agosto y los inversores están preocupados de que la inestabilidad política prolongada antes de las elecciones presidenciales pueda desencadenar el tipo de crisis del mercado que ha afectado al país en el pasado".

"Macri esperaba proyectar una imagen de gestión económica segura y evitar medidas drásticas para aumentar sus posibilidades en las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, una reciente subasta de deuda gubernamental no logró atraer suficiente respaldo de los inversores, lo que obligó a Buenos Aires a tomar medidas", indicaron los encargados del análisis publico en Reino Unido.

Luego, en detalles explica que "Argentina ahora planea retrasar USD 7 mil millones en pagos de deuda local a corto plazocon vencimiento este año y buscará una 'revisión voluntaria' de USD 50 mil millones de deuda a largo plazo, en gran parte en manos de inversores extranjeros. También buscará posponer el reembolso de USD 44 mil millones ya desembolsados por el FMI de su rescate récord de USD 57 mil millones acordado solo el año pasado".

"Los mercados no fueron convencidos de que la 'modificación del perfil de la deuda' resolvería los problemas de pago de Argentina. El peso cayó 2,89% el jueves antes de recortar algunas de sus pérdidas y llegar a casi 60 pesos por dólar", sostiene este artículo y agrega que: "Los mercados esperaban una reestructuración de la deuda después de las elecciones primarias del 11 de agosto porque el colapso del peso había elevado el costo del servicio de la deuda mayoritariamente denominada en dólares e impulsado la inflación".

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) detallan que "un equipo del FMI acaba de concluir una visita a Buenos Aires para evaluar el cumplimiento del gobierno con el programa de rescate y pronto decidirá si desembolsará los próximos USD 5,4 mil millones". De esta manera, "el Fondo ha prometido continuar respaldando a Argentina, pero enfrenta una difícil decisión sobre si continuará apoyando un programa que no está bien encaminado y que carece del apoyo del probable vencedor electoral".

Según Stott, Mander y Smith el opositor "Alberto Fernández ha sido muy crítico con el FMI, culpándolo, junto con Macri, por imponer una 'catástrofe social' al pueblo argentino, que sufre recesión, alto desempleo e

inflación galopante".

Por último, este informe manifiesta que: "El gobierno buscará la aprobación de sus propuestas para modificar el perfil de la deuda de Argentina del Congreso, donde la coalición gobernante no controla la mayoría. Hasta ahora, los legisladores de la oposición han criticado ferozmente la sugerencia".