C on el brutal crimen que cometió en el penal en el que estaba alojado en Asunción, Paraguay, el jefe narco brasileño Marcelo "Piloto" Pinheiro buscaba demorar la extradición a su país. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, ya que lo único que logró fue acelerar ese trámite. El presidente Mario Abdo Benítez ya lo expulsó.

Por orden del jefe de Estado, el traficante, que es uno de los líderes del grupo delictivo Comando Vermelho, fue trasladado en la madrugada de este lunes desde la Agrupación Especializada de Asunción, donde estaba recluido, hasta el aeropuerto local para su retorno a Brasil.

"He decidido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra de impunidad para nadie. Yo asumo el riesgo. No quería esperar más el proceso de la Justicia. Nosotros tenemos esa atribución", afirmó Abdo Benítez al comunicar su decisión. Horas después, Piloto fue recibido por las autoridades policiales de la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú y llevado en helicóptero.

En Brasil, está condenado a 26 años de cárcel por diferentes delitos, por lo que un juzgado de Río de Janeiro reclamaba su extradición.

El crimen

El hecho que llevó al presidente a decidir la expulsión del narco fue el asesinato de Lidia Meza Burgos, de 18 años. La mujer, quien aparentemente era prostituta, lo había visitado el sábado último por segunda vez para mantener relaciones sexuales y allí fue ultimada de 17 puntazos con un cuchillo para postre.

Con este hecho, Piloto intentaba demorar su proceso de extradición, aunque el efecto logrado fue el adverso, ya que fue entregado de inmediato a las autoridades brasileñas.