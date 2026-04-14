Adam Bareiro recibió un notición antes de la semana clave que afrontará Boca

Desde que llegó a Boca, Adam Bareiro ha tenido buenos rendimientos y encima ha convertido goles que le sirvieron para adaptarse rápidamente.

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Gracias a esos buenos rendimientos, el delantero de 29 recibió un notición, días antes del Superclásico que el Xeneize afrontará ante River por el Torneo Apertura 2026.

Tanto es así que, en las últimas horas, el ex atacante de San Lorenzo fue incluido en la prelista de futbolistas convocados que Paraguay tendrá en el Mundial 2026.

La razón es simple: Gustavo Alfaro lo puso en órbita gracias a los cinco goles que anotó en apenas nueve partidos con la casaca azul y oro, además de su paso por Fortaleza.

Cabe recordar que Lechuga había citado a Bareiro en su primera nómina tras asumir el cargo en septiembre de 2024, pero luego optó por otros jugadores como Gabriel Ávalos, Alex Arce o Ronaldo Martínez, quienes tampoco tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo.

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Lo cierto es que se trata de una chance única para Bareiro que, a poco menos de dos meses para la máxima cita, podría meterse en el viaje hacia Estados Unidos, México y Canadá. ¿Se le dará?