Paris Hilton confesó que fue abusada sexualmente en la escuela secundaria Provo Canyon en el estado de Utah, Estados Unidos, a donde sus padres la enviaron en un intento por alejarla de la vida nocturna en Nueva York.

Así lo confirmó la bisnieta del multimillonario hotelero, Conrad Hilton, durante una entrevista con el New York Times. Según su relato, personal del establecimiento educativo destinado al “crecimiento emocional” le “realizaban exámenes cervicales” a la fuerza, a ella y a otras estudiantes.

La celebridad asistió durante once meses a la escuela Provo Canyon en 1998, tras convertirse en “adicta a la vida nocturna”, etapa en la que nació la faceta que la hizo famosa. Sus padres tomaron la decisión de trasladarla allí luego de los castigos tradicionales no funcionaron para calmarla.

La celebridad relató cómo le quitaban sus pertenencias y cuando trató de escapar la golpearon brutalmente delante de otros chicos. La millonaria, cree que el personal de esa escuela disfrutaba con “torturar a los niños y verlos desnudos”.

En la reciente entrevista, Paris contó que los abusos ocurrían alrededor de las 3 o 4 de la mañana, cuando "nos llevaban a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizaban exámenes médicos”. “Ni siquiera fue con un médico”, relató, sino que “fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros”.

“Pero está volviendo el tiempo atrás ahora, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual”, afirmó la multimillonaria.

En mayo Paris habló frente a la Justicia de Washington, junto a otras 200 víctimas de la institución.

“Lloré mientras me sujetaban y dije: ‘¡No!’ Simplemente dijeron: ‘Cállate. Tranquilizarse. Deja de luchar o irás a Obs’”, contó Hilton, y agregó: “Es importante hablar sobre estos momentos dolorosos para que pueda sanar y ayudar a poner fin a este abuso”.

Los maltratos a Paris en esa institución habrían incluido drogas que les recetaban a ella y al resto de los alumnos, aunque dijo que las escondía para no tomarlas. Cuando descubrieron que no estaba tomando sus medicamentos la pusieron en aislamiento. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. ... Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”.

Cuando cumplió los 18 años, Paris logró liberarse de ese infierno. “Después de estar en esa escuela, no quería que nadie lo supiera, no quería avergonzarme de que estaba tan obsesionada con lucir perfecta por fuera”.

La actriz e influencer se asoció con Unsilenced.org y Breaking Code Silence en mayo para instar a que se tomen medidas federales contra estas instalaciones, tras contar lo ocurrido allí junto a otros 200 sobrevivientes en Washington, DC.