Paul McCartney hizo estallar las redes sociales este lunes, no por subir un video cantando, sino porque compartió una imagen suya recibiendo una vacuna contra el Covid-19. Además de adjuntar la foto, cerró su mensaje con un “Be cool, get vaccinated”, que podemos traducir como “se genial/bueno, vacúnate”.

Por supuesto que su intención no era otra que promover la vacunación a nivel mundial, ya que su mensaje alcanza a millones y millones de personas alrededor del mundo. De todas maneras, su postura al respecto era más que conocida ya que en una entrevista con el diario británico The Sun, donde comentó su nuevo albúm, compartió también algunas opiniones acerca de la pandemia del coronavirus.

Recordemos que Paul McCartney tiene 78 años.



"La vacuna nos sacará de esto. Creo que lo superaremos, sé que lo lograremos y es una gran noticia saber sobre la vacuna. La tendré tan pronto como me lo permitan", comentó al respecto en diciembre del 2020.

En esta foto, se lo observa al artista británico “emplichado” con lo que parece ser una doble remera, abajo una más clarita y arriba una color azul oscuro, gorrito al tono, pulsera negra con detalles en rojo y amarillo y un barbijo negro con un patrón digno de la tela de una almohada. Pasando a la acción, se lo ve al ex beatle entregándole el brazo derecho a una mujer que forma parte del personal de salud y recibiendo su respectiva vacuna contra el coronavirus.

BE COOL. GET VAX'D - Paul pic.twitter.com/33PtIyub5X — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 2, 2021

La publicación fue realizada en su cuenta de Twitter, donde el cantautor cuenta con la modesta cifra de 4,1 millones de seguidores. Para muestra un botón del alcance que maneja McCartney en esta red social, la imagen fue retuiteada casi 12 mil veces, tiene 88.000 “me gusta” y cuenta con más de 3 mil respuestas. No contento con esto, la foto lo convirtió en una de las tendencias mundiales en dicha red social.

Los comentarios fueron realmente variados, desde un “te amo Paul” y un “que suertuda la vacunadora”, hasta algunos más observadores que se preguntaron “¿por qué está con un gorro en verano?.

Para no cambiar de rubro, quien también animó a sus seguidores a inocularse contra el virus fue Ariana Grande. La cantante norteamericana eligió Instagram para transmitir su mensaje. La autora de “Thank u, next” compartió una imagen en donde se la ve en lo que pareciera ser un auto o un avión, con un barbijo negro. "Este es su amable recordatorio para que por favor reciba sus vacunas si es elegible. ¡Esto aún no ha terminado! Compartiendo información porque me importa y, si puedo, me gustaría ayudar a cualquiera que tenga dudas o curiosidad para tomar una decisión”, adjunto debajo de la foto.

"Esta variante delta es muy nueva y, dado que los datos cambian todo el tiempo, buscaré algunos enlaces para que se mantenga actualizado, pero hasta ahora ... sabemos que se propaga mucho más fácilmente en comparación con las variantes anteriores. ¡la propagación se produce entre personas no vacunadas y en áreas con bajas tasas de vacunación! y sí, aunque aún puede contraerla mientras está vacunado, ¡la vacuna ayuda a proteger contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte! Todas las grandes cosas contra las que protegerse en mi libro. ah, y si ya se ha enfermado con COVID-19, ¡TODAVÍA debe vacunarse!”, finalizó.