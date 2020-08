La edad promedio de los nuevos infectados con coronavirus (orthocoronavirinae) bajó hasta los 35 años en el último mes en Italia, y el Gobierno admitió este martes que corre riesgo la reapertura de las escuelas el mes que viene si no disminuyen los contagios en el país.



"Si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar"; planteó el asesor del Ministerio de Salud Walter Ricciardi en una entrevista que publicó el diario Il Messaggero.



"No solo es una hipótesis que se cierren las áreas con nuevos focos, sino también que no reabran las escuelas en septiembre", advirtió Ricciardi.



La ministra de Educación, Lucia Azzolina, y el premier Giuseppe Conte habían anunciado a inicios de agosto la reapertura de las escuelas el 14 de septiembre, luego de la pausa estival, y en una fecha similar al inicio de clases de todos los ciclos lectivos.

Con 35.400 víctimas de coronavirus hasta el momento, Italia endureció las medidas de control en aeropuertos y otros puntos de entrada al país para evitar la importación de nuevos casos de la Covid-19, tras registrar un aumento de los contagios en las últimas semanas.



"Todo dependerá del comportamiento responsable de las personas", agregó Ricciardi, quien planteó que "la problemática está difundida en todo el territorio nacional".



En ese marco, el Instituto Superior de Salud (ISS) divulgó hoy su nuevo estudio epidemiológico en el que afirma que la edad promedio de los 8.857 nuevos contagios registrados entre el 15 de julio y el 15 de agosto se ubicó en 35 años.

De acuerdo a los datos del ISS, la nueva edad media representa una baja de tres años respecto del estudio de los positivos entre el 8 de julio y el 8 de agosto.



Mientras tanto, los empresarios de entretenimiento nocturno anunciaron que presentarán un recurso ante la Justicia luego de la decisión del Gobierno que prohíbe la apertura de discotecas en todo el país hasta el 7 de septiembre a causa del aumento de contagios entre jóvenes.

El presidente de la Silb Fipe, la cámara que agrupa a las empresas de baile y espectáculo, Maurizio Pasca, dijo que la asociación presentará un recurso ante el Tribunal Administrativo de la región Lacio para que los locales puedan permanecer abiertos durante la temporada de verano. .



Ayer, Italia informó 320 positivos a nivel nacional, una baja frente a los 479 del día anterior, con nueve de las 21 regiones que presentaron más de una decena de casos y solo dos sin nuevos contagios.