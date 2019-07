La familia de Milagros Alanís Moyano, la joven marplatense de 19 años que murió en España tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica, radicó este martes una denuncia policial para pedir que se investigue quién le suministró esa droga.



Los padres y hermanos de Milagros realizaron su presentación en horas del mediodía en continente europeo, en una sede de la Policía Nacional en Palma de Mallorca, la localidad balear donde ella residía desde hacia tres meses.



La presentación judicial busca "que se investigue quién le dio o cómo obtuvo" la droga que ella consumió durante una fiesta electrónica el último 14 de julio, y que le provocó la muerte tres días después, dijo una allegado de la joven.

A su vez, los familiares aguardaban que se determine si existen vínculos entre ese hecho y las detenciones realizadas antes del deceso de la joven de cuatro personas que vendían drogas en el recinto de Son Fusteret, donde se realizó el festival de verano al que asistió Milagros.



"Sabemos que hay cuatro detenidos. Pero todavía no se sabe si están relacionados con la muerte de ella", señaló en ese sentido un familiar.



El Diario de Mallorca detalló días atrás que esas detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional -dos de ellas, cuatro días antes del concierto, y las otras, en la misma jornada del recital-, y que en los procedimientos fueron incautadas "130 pastillas de éxtasis, 45 papelinas de ketamina, ocho de cristal, siete de speed y 18 de cocaína". LEÉ TAMBIÉN: Conmoción por la muerte de una marplatense que consumió éxtasis en España En cuanto a la investigación del caso, resta determinar además si la sustancia que consumió la joven estaba adulterada con veneno para ratas, tal como señalaron sus hermanos, Lautaro y Lourdes, en base a comentarios de los profesionales que la asistieron, según explicaron ambos.



Por otra parte, a casi una semana de la muerte de la joven en un hospital de Barcelona al que había sido derivada de urgencia desde Palma, su padre, Paulo Moyano, quién viajó desde Mar del Plata cuando el cuadro se agravó, reiteró su deseo de que "este caso sirva para tomar conciencia".



"A mi hija la mató su falta de experiencia. Hay que hacer lo posible para que los chicos no entren, porque al consumir eso no saben en realidad con qué está hecho. Cualquiera puede fabricar estas drogas y ponerle lo que a ellos se les ocurra", dijo durante esta jornada La muerte de Milagros se produjo a las 8.17 del miércoles último en el hospital Clinic de Barcelona, y el informe preliminar de autopsia estableció que la causa del fallecimiento era "hipertermia", según explicó a el hermano. La joven había asistido tres días antes al Origen Festival en Palma, donde sufrió un shock y debió ser asistida y trasladada al Hospital Universitario Son Espases.



Moyano fue evacuada dos días más tarde con un cuadro crítico hacia el centro de salud catalán, y falleció minutos antes de que sus padres arribaran desde la Argentina. La joven había dejado Mar del Plata tres meses antes junto a su hermana melliza, y trabajaba como guardavidas en el balneario de s´Arenal.