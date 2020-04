El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se tomó una foto en la tradicional Plaza Italia, rebautizada popularmente durante el estallido social como Plaza de la Dignidad, y generó una ola de críticas en redes sociales, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, que tiene 3.737 contagiados y 22 muertos en el país vecino.



El hecho sucedió este viernes, cerca de las 20, cuando Piñera se bajó del auto que lo llevaba desde el Palacio de La Moneda hacia su casa, en la acaudalada comuna (barrio) de Las Condes, para caminar por la emblemática plaza, epicentro de marchas y movilizaciones, y tomarse una fotografía con el monumento del General Baquedano, que está en el centro de la plaza.



No llevaba el presidente más de 30 segundos en la plaza y rápidamente comenzaron a escucharse cacerolazos en su contra, por lo que subió a su vehículo para retirarse del lugar.

Minutos después y frente a la ola de críticas, fue el mismo presidente, desde su cuenta de Twitter, quien pidió disculpas por su acción: "Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de carabineros y militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”.

Vía Twitter el presidente chileno pidió disculpas.



A pesar de sus explicaciones, las críticas continuaron e inclusive varios usuarios de redes sociales dudaron de las palabras del presidente, y mostraron el video en el que se ve la acción completa de Piñera, quien no parece saludar a ningún uniformado.



Las críticas al mandatario no tardaron en llegar desde la oposición y uno de los primeros en hacerlo fue el ex candidato presidencial Alejandro Guillier, quien también a través de Twitter dijo: “Presidente Piñera usted que en estos momentos difíciles pide unidad, se dedica a provocar a la gran mayoría de los chilenos que quieren un país más justo al aparecer en la Plaza de la Dignidad”.

El ex candidato presidencial Alejandro Guillier, criticó la acción del presidente chileno.



El ex canciller del segundo mandato de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, también usó Twitter para decir: “Increíble! El presidente Piñera se pasea por Plaza Italia/Dignidad mientras el gobierno pide a la gente que se quede en casa. Esta es una provocación e irresponsabilidad, impropia para un jefe de Estado en plena crisis de pandemia, que divide al país en momento en que se requiere unidad”.



El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, escribió en la misma red social: “La visita de Sebastián Piñera a Plaza de la Dignidad, aprovechando la emergencia sanitaria, es un acto de provocación. ¿Qué pretende el presidente? Parece olvidar su rol de jefe de Estado. Hoy necesitamos más que nunca actuar con un sentido de unidad y responsabilidad”.

El repudio que despertó la acción de Piñera llegó de todos los espacios políticos.

Pero las críticas también llegaron desde la extrema derecha, ya que el pinochetista José Antonio Kast expresó: “Inexplicable acción del presidente Piñera en Plaza Italia. Debió haber ejercido su autoridad cuando el estado de derecho era vulnerado, no en medio de la cuarentena. Gobierno avanza un paso, pero retrocede dos”.



Durante los cinco meses que van desde el estallido social de octubre de 2019 hasta el inicio de la cuarentena, todos los viernes Plaza de la Dignidad era el epicentro de las protestas contra el modelo económico de Chile, con reclamos por mejoras en las jubilaciones, la salud, la educación y reformas estructurales en el país.

Esas protestas llevaron a Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e inclusive a llamar a un plebiscito, que por la epidemia fue postergado para el 25 de octubre, para que los chilenos elijan si quieren cambiar la Constitución, escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Desde el 18 de marzo, Chile vive un estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, decretado debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, que ya tiene 3.737 contagiados y 22 muertos.