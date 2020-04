Una joven madre de Missouri, Estados Unidos, relató su dramático combate contra el coronavirus para concientizar sobre la importancia de cumplir con el aislamiento.

"Si hubiera sabido lo miserable que era la enfermedad, no habría salido de mi casa, ni habría ido a ninguna parte", confesó Brittany Greco de 27 años, quien describió al Covid-19 como algo “aterrador”.

La joven recordó cuando empezó a manifestar los primeros síntomas y creyó que se trataba de una simple alergia. Sin embargo, cuando comenzó a tener dolores físicos, tos y fiebre, no dudó en ir al hospital.

“Creo que la mejor manera de explicarlo es imaginando si saltás al agua y tenés la sensación de tener que subir en busca de aire, pero no podés”, dijo la joven madre, al tiempo que aseguró que “poder respirar no debería ser algo tan difícil”.

“Fui a la sala de emergencias y me dijeron: ‘Tenés un virus, vas a estar bien’, pero después de esa noche todo fue cuesta abajo”, contó. Por otro lado, reveló que los médicos se negaron a hacerle una prueba de coronavirus ya que no había viajado ni estado cerca de alguien que dio positivo.

Sin embargo, como los síntomas continuaron, llamó a la ambulancia y ahí sí las autoridades sanitarias activaron el protocolo de Covid-19. Cuando finalmente se hizo la prueba, los resultados dieron positivos y fue al día siguiente que la internaron.

“Si me hubieran hecho la prueba, podría haber comenzado un tratamiento antes. Tengo 27 años, tuve la suerte de tener un sistema inmune que puede combatirlo. Pero hay miles y miles de personas que no", manifestó, a la vez que agregó: "Si no vas a hacerlo por vos, hacelo por aquellas que si contraen la enfermedad, no podrán luchar contra ella”.

Durante las últimas semanas, Brittany tuvo que quedarse en cuarentena en su casa, pero alejada de su pequeño hijo, quien cumplió 6 años mientras ella estuvo internada. “Probablemente esa haya sido una de las peores partes. Por más mala que sea la enfermedad, el lado emocional de las cosas es casi igual de malo“, expresó.