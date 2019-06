Un policía de Arizona, Estados Unidos, llamado Aaron Little, salvó la vida de un hombre de 26 años que iba a suicidarse saltando desde un puente peatonal. Logró rescatarlo con el simple ofrecimiento de un abrazo. El hecho sucedió el pasado mes de marzo, pero el video fue publicado el miércoles por el Departamento de Policía de esa ciudad.

En las imágenes se puede ver cómo Little hablaba con el hombre, que había quedado atrapado por la barandilla con la intención de saltar. "Te abrazaré, hombre. Solo ven aquí, solo quiero hablar contigo. Te lo prometo", le decía el policía. El agente le reiteró al suicida que no mentía y le prometió darle un abrazo sí se bajaba de barandilla.

Un policía salvó a un suicida que iba a tirarse de un puente ofreciéndole un abrazo #EstadosUnidos pic.twitter.com/9e5YCA21cD — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 15 de junio de 2019

"Dame ese abrazo. No voy a hacer nada", continuó diciendole Little, y volvió a pedirle al hombre que se acerque. Entonces, el sujeto escaló la valla y saltó sobre el puente cerca del agente. En ese momento, Little le dio el abrazo que le había prometido al hombre,y este rompió a llorar. El policía lo calmó y ambos abandonaron el puente.

Especialistas del Centro de prevención del suicidio valoraron el comportamiento calmado y compasivo del policía como elementos clave en una situación como esta. Además, subrayan que Little hizo lo correcto al mantener la distancia con el suicida.