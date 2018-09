Las autoridades de Estados Unidos y Brasil multaron al gigante petrolero brasileño Petrobras por más de 853 millones por pagar sobornos a políticos de ese país y a partidos políticos.



Ejecutivos de Petrobras de "los más altos niveles", incluyendo miembros del directorio, facilitaron cientos de millones de dólares en coimas "y luego prepararon los libros para ocultar los pagos de sobornos a inversores y reguladores", señaló el fiscal general adjunto Brian Benczkowski en un comunicado. Las autoridades brasileñas recibirán 80% del monto de la multa.



La empresa brasileña admitió haber falsificado sus cuentas y reconoció que "algunos dirigentes fallaron en el control de las cuentas para facilitar el pago de sobornos".



El caso estalló mientras la petrolera cotizaba en el NYSE, en la bolsa de Nueva York, lo que dio parte a las autoridades estadounidenses, explicó el departamento de Justicia.



Los investigadores dijeron que los ejecutivos hicieron pagos para frenar una pesquisa parlamentaria sobre los contratos de la empresa y también canalizaron supuestos sobornos de los contratistas de la empresa a la campaña de un político brasileño, cuyo nombre no fue revelado, que tenía poder sobre dónde la petrolera podría construir refinerías.



Además de admitir el pago de sobornos, y de haberlo ocultado en sus libros en contra de la ley, los ejecutivos de la compañía certificaron estados financieros falsos ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que regula y supervisa el mercado estadounidense.



Como parte del acuerdo anunciado el jueves, Petrobras aceptó seguir cooperando con las investigaciones, incluso aquellas sobre acciones de individuos, y hacer cambios en su programa interno de cumplimiento de normas internas y externas.



El pacto judicial implicó un "acuerdo sin enjuiciamiento", lo que significa que no se presentarán cargos contra la compañía. No obstante, los fiscales pueden tomar medidas por separado contra las personas.



Más de 40 países, incluyendo a Estados Unidos, han criminalizado el pago de sobornos en el extranjero para hacerse de negocios, por considerarlo una defraudación a inversores y promoción de la corrupción e inestabilidad política.



En un asunto relacionado, Petrobras acordó pagar 933,5 millones de dólares a la SEC para devolver ganancias obtenidas ilícitamente, pero esta suma se reducirá por los montos pagados en una demanda colectiva presentada por inversionistas en Nueva York.



Ningún partido político ha estado al margen de este gigantesco escándalo de corrupción en Brasil, conocido como operación "Lava Jato", que estalló en 2014 por la atribución de contratos públicos del grupo estatal.



La investigación permitió llevar a prisión a decenas de responsables políticos de todos los colores y de primer plano, incluyendo a gobernadores de estados así como a reconocidos hombres de negocios.