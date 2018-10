El ultraderechista Jair Bolsonaro lidera con un 49,02 % de los votos las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, según los primeros resultados oficiales, divulgados cuando ya ha sido escrutado un 53 % de los comicios.



Los primeros datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) colocan en segundo lugar, con 26,09 %, a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT) y designado candidato en reemplazo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien no pudo postular por su condición de preso y condenado por corrupción.



Si Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), no logra superar la barrera del 50 %, definirá las elecciones en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre frente a

Haddad, quien aparece muy distanciado del tercero, el laborista Ciro Gomes, que reúne el 12,2% de los votos según los primeros resultados.

Así están las elecciones hasta el momento (Folha).

Así fue la jornada de elecciones

Los colegios electorales brasileños cerraron sus puertas este domingo a las 17 horas, tras unos comicios para los que estaban convocados 147,3 millones de votantes para elegir al nuevo presidente y renovar el Congreso y los gobiernos regionales.



Además del próximo mandatario, los brasileños convocados a las urnas en los 5.570 municipios y en 171 localidades en el exterior eligieron a los representantes de los 27 estados del país, dos tercios del Senado y los 513 diputados federales



Las urnas permanecieron abiertas minutos extras en las ciudades que tienen husos horarios diferentes a los de las regiones sur, noreste y sureste del país, que concentran a la mayor parte de la población.



La jornada electoral transcurrió con normalidad y sólo tuvo algunos incidentes aislados.



Según el Ministerio de Seguridad Pública, se habían registrado 1.183 crímenes electorales, por los que fueron detenidas 260 personas, entre ellas seis candidatos que se promovían dentro de los lugares de votación.



Por causa de los diferentes husos horarios los primeros boletines oficiales, así como las encuestas a pie de urna, sólo se conocerán a partir de las 20.00 hora, cuando finalice la votación en Acre, que tiene tres horas de diferencia respecto de Brasilia.



Además del proselitismo al lado de la urna, el principal crimen reprimido fue la propaganda electoral irregular.



El Tribunal Superior Electoral, por su parte, informó de que hasta las 14.00 hora local (17.00 GMT), es decir tres horas antes del cierre de los colegios electorales, había sustituido 964 urnas electrónicas que registraron fallas, que corresponden tan sólo al 0,19 % de los 454.494 artefactos instalados en todo el país.



La ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, jefa de la primera misión de observación electoral de la OEA en Brasil, afirmó que los comicios transcurrieron "con bastante normalidad" y sin incidentes.



"Hemos observado un proceso con bastante normalidad, que hasta contrasta con la preocupación que existía en la campaña", dijo la funcionaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chinchilla aclaró que, entre los 40 observadores desplegados en 13 de los 27 estados del país, "no hay relatos de problemas que puedan llamar la atención".



Las elecciones de este año, las más imprevisibles desde que Brasil recuperó la democracia en 1985, se han caracterizado por un clima de radicalización y polarización entre el socialista Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue acuchillado durante un mitin el 6 de septiembre pasado.



Según las últimas encuestas, Bolsonaro, un polémico candidato por ser defensor de la dictadura militar (1964-1985) y por sus declaraciones machistas, racistas y homófobas, ganará la primera vuelta con cerca del 40 % de los votos válidos, en tanto que Haddad lo escoltará con el 25 %.



Como ninguno alcanzará más de la mitad de los votos válidos, de acuerdo con los sondeos, los dos más votados tendrán que medirse en una segunda vuelta prevista para el 28 de octubre.