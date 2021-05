Una usuaria española publicó en Twitter un hilo en el que reflexionó sobre los cánones de belleza que rigen en nuestra soicedad y que referidos a la depilación del cuerpo de la mujer. Su publicación rápidamente se hizo viral en aquella red social, provocando miles de reacciones y comentarios de todo tipo.

"¿Puede haber algo que odie más?", comenzó en su hilo de Twitter la usuaria @SolMar91, en referencia depilarse los días de mucho calor. Es que además, la mujer aseguró que durante toda su vida probó diferentes métodos de depilación que no le causaran dolor y que, a causa de ser "muy pobre", no podía pagar centros de depilación láser que no lastimen tanto la piel.

Probé la cera yo sola en casa. El moratón de la pierna me duró más tiempo que la depilación.

Lección aprendida: nunca más.

He probado creo que básicamente todos los centros estéticos de mi barrio: o son muy caros o te dejan las patas hiper mal. pic.twitter.com/0k6fE54AV3 — �� ιяναмρ �� (@ISolMar91) May 5, 2021

Pero el problema para ella no radica en tener muchos pelos, sino todo lo contrario: "Me dan calorcito, me relaja tocarme las piernas cuando hay pelo.. todo es positivo. Entonces, ¿cuál es el problema?¿lo adivináis? ¡Exacto! La sociedad y ser mujer".

En ese sentido, la usuaria comentó que siguió buscando soluciones y alternativas más baratas que la depilaran sin que le lastimen la piel y que además pueda costearla. "Encontré el perfecto, oh, milagro. Bien de precio, te dejan perfecta y encima sin hacerte daño. Una maravilla", contó la mujer entusiasmada.

Sin embargo y pese a que todo parecía ir bien, ella detecto un gran problema a la hora de ir a depilarse: "Me critican muschísimo cuando voy con los pelanganos de la foto", sostuvo.

.

"En serio, no sabéis el calor que me dan. Que si no puedo esperar tanto tiempo. Que no puedo ir tan llena de pelos por ahí. Que si a mi novio no le da cosa verme así. En fin, una pasada", lamentó la usuaria, llena de ira.

Pese a que ella le había dicho que los comentarios la herían y que ella era "feliz así", las mujeres del centro depilatorio la criticaban aún más. Por lo tanto, decidió no volver a ese lugar. "Triste yo. Me quedé sin sitio para la cera", clamó.

Ya en su casa, comentó que intentó utilizar la crema depilatoria, pero no quiso usarla más porque olía mal. "Al final lo que siempre uso es... la cuchilla. Y mi piel me odia. Y yo me odio por hacerle eso", dijo.

"Cada cinco minutos leo gente diciendo que la que no se depila es una guarra, que qué asco, chicos diciendo que no se acercarían a alguien así", continuó en su relato la chica, que aclaró que todo ese "sin fin de afirmaciones" hacen que una mujer sea obligada a depilarse. "Porque eres mujer, porque tienes que estar guapa", dijo con ironía.

A los hombres no se les exige, es la realidad. Pueden gustar más o menos si se depilan, pero prácticamente nunca verás a alguien poniendo cara de asco al ver unas piernas de señor con pelos, ni juzgarle por ello. Digáis lo que digáis, es algo que solo se exige a las mujeres. pic.twitter.com/oqtTsdWOkB — �� ιяναмρ �� (@ISolMar91) May 5, 2021

En la contracara, la epañola mencionó a aquellos hombres que le dicen "nadie te obliga a depilarte" o "lo hacéis porque queréis", ella les respondió de forma lapidaria: "A ver, señor, no se equivoque... si la gente no me mirara con asco en la playa, piscina o por la calle cuando no estoy depilada, le aseguro que no me depilaría", criticó de forma lapidaria.

.

Si bien ella aseguró que hace fuerzas para intentar estar bien con su cuerpo y no depilarse, termina "abdicando" y vuelve a la depilación, por lo que se preguntó si realmente era culpa suya.

Así, aseguró que desde la sociedad "nos han educado diciendo que debemos depilarnos, maquillarnos, usar tacones y ser deseables" y que el resultado es "una lucha constante entre ser lo que queremos y lo que sentimos que debemos ser".

Nos llegan mensajes contradictorios continuamente;

"Sé como quieras ser (pero solo si cumples los cánones de belleza femeninos)"

Y se supone que tenemos que sobrevivir a eso sin volvernos locas, sin sentirnos culpables o mal con nuestro cuerpo pic.twitter.com/XwkVdNwOhw — �� ιяναмρ �� (@ISolMar91) May 5, 2021

Según ella, lo peor de todo es que que estéticamente afirmó que se ve "mejor depilada, más guapa, aunque lo odie" y que que no para de pensar que no le gusta a su novio cuando no se depila, aunque él le diga lo contrario. "Hasta mi madre se avergüenza de que no lo haga, 'niña pero depilate, que así no puedes salir'", protestó.

Así, contra viento y marea, ella finalmente se deshagó con su hilo de Twitter y aclamó "que vivan los pelos de las patas, sobacos, el toto, la cara y to el cuerpo (sic)".