Si sos Argentino y tenías televisión en los años 90 es prácticamente imposible que no hayas escuchado sobre Alicia Machado. Se trata de la ex Miss Universo venezolana que era modelo de una publicidad de un producto para bajar de peso que era repetido hasta el hartazgo.

A más de veinte años de su trabajo con Jorge Hane, Alicia continúa ligada a los medios. Es actriz, presentadora, empresaria, cantante e incluso en el último tiempo se estuvo inclinando por la cocina. Trabajó mucho en México, Colombia y Estados Unidos en donde en el 2007 posó desnuda para la revista Playboy y le dedicó las imágenes a Donald Trump quien se había burlado de su cuerpo.

Desde temprana edad tuvo problemas con la comida y llegó a estar muy enferma. "He pasado cosas de salud difíciles y tuve que aprender a cocinar. Fui Miss Universo cuando era una niña de 18 años y soy bulímica y anoréxica crónica. Lo superé y parte de esa superación fue el aprender a comer. La comida es vida, amor, familia, hogar", reveló recientemente a Azteca 1.

Una vida ante los focos

Dos años después de obtener la corona a la mujer más linda del mundo obtuvo su primer papel en una novela, "Samantha", en donde interpretaba a la protagonista. A partir de allí comenzó a labrarse una carrera como actriz que la llevó a participar en más de una veintena de proyectos en telenovelas.

Pero más allá de las ficciones, también ha tenido un gran recorrido en los realitys ya que estuvo en algunos como participante, en otros como jurado y también como presentadora. En el 2012 quedó en tercer lugar en "Mira quien baila", que es el equivalente al "Bailando" argentino.

Una experta en la cocina

En los últimos meses estuvo participando en MasterChef Celebrity Colombia, en donde denunció haber sido discriminada por ser venezolana. "Mi cariño siempre ha sido el mismo por Colombia. Mis malas experiencias fueron muy puntuales. Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta", aseguró en un live de Instagram.

"A lo que no estaba acostumbrada yo era a la xenofobia… pero viéndole el lado positivo, qué bien que viví tantos episodios de xenofobia, de envidia y de resentimiento en mi contra [en Colombia], porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos en muchos países, no solamente en Colombia, y pude vivir en carne propia lo que sé que millones de venezolanos sufren a diario", agregó.

Sin embargo, estos incidentes no le arrebataron su recién descubierto amor por la cocina y de hecho en dos semanas participará del mismo concurso en su edición en México. "Mi gusto por la cocina apareció en la pandemia, creo que encontré una actividad que no sabía que podía disfrutar. Pero el amor por la cocina me surge por mis abuelas, Alicia que está en Venezuela y mi abuela paterna Ana, que en paz descanse", aseguró en un video que difundieron en las redes oficiales del programa.

Sus problemas de salud

Según aseguró Alicia, a los 24 años consiguió el alta tras sufrir anorexia y bulimia, enfermedades que no tienen cura, pero que se mantienen bajo control. Por otro lado, en el 2013 fue diagnosticada con cáncer y por lo que se debió someter a un tratamiento y una doble mastectomía.

Este fin de semana volvió a preocupar a sus fans con unas imágenes en las que estaba haciendo reposo. Pero rápidamente confirmó que se trata de una gripe común y compartió el resultado negativo del test por coronavirus. "Acá sintiéndome muy mal. Tengo una fuerte gripe y un bajón de defensas cabrón. Mucho trabajo estas últimas semanas y la presión de sacar adelante a mi familia y a mi hija", sentenció.

Volvé a ver la publicidad que tuvo como protagonista a Alicia Machado