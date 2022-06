En las últimas horas, el conocido artista musical Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores al revelar que le diagnosticaron una enfermedad causada por un virus que ataca los nervios faciales.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante de 28 años contó el difícil momento que le está tocando atravesar luego de ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt. De hecho, en las imágenes se puede ver como el artista pop tenía el lado derecho de su cara inmóvil mientras hablaba. Tanto es así, que él mismo mostró como no podía ni sonreír, ni pestañear del lado afectado.

.

“Esto es bastante serio, como pueden ver”, les dijo a sus seguidores durante el video. Sin embargo, Bieber explicó que ya ha comenzado un tratamiento para palear los síntomas del raro trastorno que lo aqueja, el cual incluye una serie de ejercicios faciales para ayudar a reconstruir los nervios y los músculos de la cara.

El cantante muestra los signos de su enfermedad.

La noticia aparece en un momento en el que canadiense había tenido que cancelar los próximos shows de su "Justice World Tour", lo que generó molestias en el público. Ante esto, su testimonio era más visual que otra cosa, aunque mostró que no está físicamente preparado para llevarlos a cabo. "Me gustaría que esto no sucediera, pero mi cuerpo me está pidiendo que baje el ritmo", agregó.

En el marco de su gira mundial, el cantante tiene pautados dos conciertos en nuestro país para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. Será la segunda visita que Bieber haga a la Argentina y, aunque las entradas ya están a la venta, todavía es incierto si este inconveniente modificará alguna de las fechas.

.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Esta rara enfermedad ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio facial en la cabeza, generalmente cerca de alguno de los oídos. Además de la erupción dolorosa provocada por el virus, el síndrome puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

Lo recomendado cuando se padece esta enfermedad es iniciar el tratamiento con algunos medicamentos antes de las 72 horas posteriores a la aparición de los primeros síntomas. Además, se calcula que la parálisis facial tarda al menos 2 semanas en comenzar a cesar. En este sentido, también son de ayuda los ejercicios para ir recuperando la movilidad.

El síndrome puede ocurrir en cualquier persona que haya tenido varicela y su contracción es más común en los adultos mayores, por lo general, de 60 años. Si bien es poco frecuente, también puede atacar a los niños.