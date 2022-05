Justin Bieber tiene fans en el mundo entero y para mantenerse cerca de ellos suele realizar vivos en Instagram en donde va aceptando sus solicitudes y mantiene conversaciones con ellos por algunos minutos. Lógicamente, recibe miles de mensajes de gente que quiere la oportunidad de charlar con su ídolo y esta vez le tocó a una argentina.

Se llama Bárbara Bermudez, es oriunda de la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba, tiene 21 años y fue una de las afortunadas que pudo entablar una conversación con el cantante este martes.

"¡Hola, hola!", dijo Justin al aceptar la invitación de la chica a unirse al vivo. "Hola ¿Cómo estás?", le preguntó ella. "Bien, ¿Cómo estás vos?", replicó el canadiense. "Bien, estoy trabajando", le respondió ella. "¿En qué parte del mundo estás?", quiso saber Justin. "Córdoba, Argentina, vamos a ir a verte en septiembre ya pagué por los tickets", le contó Bárbara.

.

"¿Hay muchos zapatos detrás tuyo?", le consultó y tras confirmárselo y explicarle que estaba en su lugar de trabajo, él le preguntó cómo le estaba yendo a lo que la chica aseguró que estaba todo muy tranquilo. "La situación en la Argentina es difícil pero estamos aquí y estamos bien".

Después le hizo la pregunta que ya venía haciéndole al resto de los fans sobre por qué estaban agradecidos y ella aseguró que "a pesar de las cosas que te conté sobre la economía, estoy genial, mi familia tiene trabajo, voy a verte en septiembre y porque me atendiste, no puedo creer que lo hicieras, muchas gracias por eso, me hiciste el día".

Una cordobesa habló con Justin Bieber y contó cómo fue su experiencia

La chica es fan del artista desde hace muchos años por lo que fue muy emocionante el poder comunicarse aunque sea virtualmente con él. "Se me salió el alma del cuerpo. Cuando empezó a girar la ruedita (cuando se estaba conectando la llamada) de que me aceptó, fue un segundo de pensar qué le digo. Tenía la posibilidad de hablar de nuevo con él después de la foto que me saqué de chica y la tenía que aprovechar. Respiré muy hondo y por suerte pudimos charlar”, aseguró en una entrevista con El Doce.

.

Tras cortar la llamada, Bárbara fue furor en las redes sociales. “Me salió hablarle de la situación económica del país y todos se me reían en Twitter. Yo estaba en mi zapatería y me preguntó que cómo iba el trabajo. Le dije que estaba flojo porque la situación está complicada, pero que estoy agradecida porque a pesar de eso estamos bien”.

Más allá del encuentro virtual, en pocos meses lo verá en vivo. “Justin viene en septiembre a La Plata y espero que se acuerde de mí. Ya saqué la entrada. Viene dos días y saqué las entradas para los dos días. Acá en Carlos Paz somos muchas las que vamos a verlo en patota hasta allá”, sentenció.