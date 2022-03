Una pareja de novios tuvo una escapada romántica a Villa Carlos Paz y todo estuvo perfecto hasta que volvieron y se percataron de que no habían estado tan solos como creían. Según contó un chico en Twitter, pasaron varios días desde que volvieron de su viaje cuando su novia subió a sus redes una foto que él le había tomado, y un usuario notó algo extraño.

"El fin de semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos Paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabón le comenta: '¿El fantasma que está en la pileta techada salía también?'", reveló Agustín.

El finde semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabon le comenta+ pic.twitter.com/iQs7Og8yO3 — ★TalleresYNadaMas★ (@agusTdacol7) March 29, 2022

Al leer esto, pusieron más atención en la imagen y descubrieron algo que les puso los pelos de punta. "Obviamente, nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel que se fijen en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que no había nadie", sentenció el novio.

Encontró un fantasma en una foto de su novia y se volvió viral

En pocas horas el tuit recibió casi 50 mil "me gusta" y tuvo todo tipo de comentarios y memes. "Qué abuso hermano, pero si supieras todos los fantasmas que hay en Villa Carlos Paz... no te das una idea", le aseguró Nico. "Un fantasma ya no puede pasar un rato tranquilo en la piscina porque vienen a exponerlo en Twitter. Así no se puede", agregó Pedro.

De que colpr es el fantasma??? ������ pic.twitter.com/VHS9IChnGI — Mate Amargo (@BrianMinatta97) March 29, 2022

Y esa novia está aqui con nosotros? pic.twitter.com/RQmN34e0Ec — Tonga ���� (@Tonga79) March 29, 2022

Algunos descreyeron completamente la historia del tuitero, alegando que "la fantasma" se parece demasiado al concepto fantasmagórico tradicional, con una especie de camisón blanco, sin zapatos y morocha.

El pibe que respondió la historia de instagram pic.twitter.com/bYpYE6KJpo — Facundo Pérez (@facu_marfetan) March 29, 2022

"Nunca voy a entender por qué los fantasmas están de Blanco. Capaz los colores no existen en el otro plano dimensional. Es blanco o negro", se preguntó Joni. "¿Siempre son iguales los fantasmas?, ¿Nunca hay una fantasma rubia?, ¿Quién les da la ropa toda igual?, ¿Por qué sucia si es un fantasma y no se puede ensuciar?", cuestionó Andy.

"Los que dicen que es un invento y todo eso. ¿Todo bien en casa?. Disfruten si es una historia y si es falsa, bueno, pónganse a desmentir. Hay un montón de programas, agarran la imagen y se la meten a donde no les da el sol", propuso Alejandro. "No entiendo por qué la gente es tan descreída. Habría que averiguar qué pasó ahí. Arrancaría por averiguar si se ahogó alguien. Gente de Carlos Paz pónganse las pilas", pidió Graciela en la misma tónica.

.

Muchos otros coincidieron en que ante la belleza de la novia, era muy raro que alguien reparara en lo que ocurría en el fondo de la imagen. "Mirá si voy a ver una foto así y me voy a fijar en los fantasmas del fondo", le dijo Eve. "Quiso mostrar que tenía una novia culona y que había pagado un hotel y todos sabemos que fue un verso", sentenció Martín.

mira que pícaro el fantasma pic.twitter.com/toEBD2usHT — Hoetaku (@Boreal_Arg) March 29, 2022