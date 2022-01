Las últimas horas se vieron sacudidas por una noticia que llamó la atención de los internautas, y trata sobre la presunta muerte de la ex actriz pornográfica e influencer en la actualidad, Mia Khalifa , noticia que pudo verso en el perfil de la red social de Facebook . ¿Pero quién es esta chica que tiene miles de seguidores en todo el mundo?.

Sarah Joe Chamoun (su nombre real) nació en la capital del Líbano (Beirut) en febrero de 1993, y de pequeña se mudó a Estados Unidos con sus padres para mejorar su calidad de vida, escapar de un conflicto desarrollado en su nación y buscar el "sueño americano".

Años más tarde, se graduó en la Universidad de Texas en la ciudad de El Paso con una licenciatura en historia. Sin embargo, en 2014 su vida cambió otro rumbo que la marcaría para siempre.

A inicios de ese año, comenzó a participar de sesiones de fotografía donde posaba desnuda, situación que en octubre la llevó a ingresar al mundo del cine en la industria pornográfica, donde se destacó en la productora Score.

Mia Khalifa: cambio de nombre y éxito

En los pocos meses que llevaba como actriz porno, la joven adoptó el nombre de Mia Khalifa y alcanzó una importante cantidad de seguidores en el sitio para adultos Pornhub, de hecho, en diciembre de 2014 llegó a ser número uno en el mundo tras desplazar a su colega Lisa Ann.

Sin embargo, su ascenso en el mundo del porno se contrastró con varios problemas que tuvo con algunos países del Medio Oriente, no sólo por sus actuaciones en la cintas para adultos, sino también por un video en el que realizaba actos sexuales mientras usaba un pañuelo hiyab, un trabajo por el que recibió incluso amenazas de muerte.

Ya para 2015, las visitas a su sitio se quintuplicaron (varias estaban registradas de Líbano, Siria y Jordania) y en su carrera llegó a filmar casi 40 cintas pornográficas, entre las que sobresalen "Mia Khalifa", "Big Tit Cream Pie", "Put It Between My Tits", "Temporary Dates 2" o "Tony Rubino's Let's Make a Sex Tape", aunque a pesar de su ascendente carrera, la misma finalizó meses más tarde, ya que sostuvo que "estaba desilusionada con la industria".

Si bien en 2016 se desempeñó como "Camgirl" y tuvo una breve actuación en otra película porno, Khalifa (quien estuvo casada dos años con el chef sueco Robert Sandberg) trabajó en Miami como asistente legal y contable, dedicándose a su faceta como personalidad de Internet y comentarista deportiva.

Entre el deporte y Youtube

En 2018, se desempeñó como comentarista del programa Sportsball, podcast centrado en deportes y videojuegos, y actualmente ejerce como influencer de Internet y comentarista deportiva, publicando vídeos en un canal de YouTube y también haciendo directos en Twitch.