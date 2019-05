Un windsurfista ruso murió el último lunes tras chocar contra el hidroala de pasajeros Meteor en la ciudad de San Petersburgo.

Artiom Akímov, de 18 años, formaba parte de la selección juvenil de windsurf rusa. Estaba entrenándose, cuando ocurrió el fatal accidente en aguas del golfo de Finlandia. Una cámara de vigilancia grabó los últimos segundos de la vida del joven deportista.

Durante su performance, cruzó el golfo, llegó hasta la isla Vasílievski, dio la vuelta y en su regreso, a unos 60 kilómetros por hora, impactó de lleno contra la embarcación.

En una revisión del impacto, no se pudo determinar todavía por qué el capitán del barco no prestó atención a Akímov y no redujo la velocidad. Los buceadores encontraron el cuerpo varios horas después.

Desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia, afirmaron que al acercarse a la ruta de los barcos, la víctima violó la legislación marítima.