El ministro de Educación de Brasil, el militar Carlos Alberto Decotelli, anunció este martes que renunció al cargo cinco días después de haber asumido, luego de haber mentido en su curriculum afirmando que había obtenido un doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y en la de Hannover, Alemania.

Es el tercer ministro de Educación que pierde el presidente Jair Bolsonaro desde que asumió en 2019.

La universidad rosarina informó este fin de semana que Decotelli cursó estudios de doctorado en ese centro, pero que su tesis final no fue aprobada, con lo que no obtuvo el título. La universidad alemana también explicó que Decotelli cursó unas materias en Wuppertal, pero aclaró que no se trataba de estudios de postgrado y que no había obtenido título alguno de esa institución.

Además, la Fundación Getulio Vargas, reconocido centro de estudios económicos y políticos de Brasil, informó de que abrió una investigación sobre la tesis de maestría presentada por Decotelli, aprobada en su momento, ya que han surgido sospechas de plagio en ese trabajo.