El destino a veces es cruel o al menos lo fue con Angelica Dhondup, que acababa de casarse y cuando salió de su fiesta, sufrió un tremendo accidente de tránsito que terminó con su vida.

El trágico episodio ocurrió en la ciudad estadounidense de Utah, cuando una camioneta embistió el auto que era manejado por una de sus primas. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo de mayor porte iba en completo estado de ebriedad.

El hecho ocurrió el último sábado, a sólo dos kilómetros de la casa de la Ángelica, a la 1 de la madrugada, pero se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales, tras hacerse públicas las fotos de su entierro.

Según el informe de la policía, Manaure González-Rea estaba alcoholizado cuando conducía hacia el sur por los carriles colectores de la I-15, en dirección norte cerca de 2000 South cuando su camioneta Toyota Tacoma chocó de frente con el sedán Toyota Coroll.

Lo llamativo de la situación es que el incidente vial fue visto por una persona que intentó acercarse para ayudar a a los ocupantes de ambos vehículos pero González-Rea aprovechó una distracción para tomar el coche del solidario joven y darse a la fuga.

El hecho se terminó media hora después cuando fue detenido a los pocos kiómetros por agentes de tránsito y arrestado por robarse el auto.

Por lo detallado por medios internacionales, González Rea "tenía olor a alcohol" y admitió haber tomado al menos tres cervezas justo antes del accidente.

"Me llamó y me dijo que había tenido un accidente. Que estaba muy herida y no podía respirar", contó Tayler Craft, la mejor amiga de la víctima.