La víctima se recupera favorablemente.

Un artista, en su personaje de "hombre bala", estuvo a punto de perder la vida tras un terrible accidente sucedió en las locaciones del American Circus, ubicado en el Mall Arauco Maipú, Chile.

El "hombre bala" se disponía a realizar su característico espectáculo acompañado de las decenas de aplausos de los asistentes al evento.

El artista circense entró al cañón que lo haría surcar los cielos (o por lo menos hasta el techo del circo), pero un error de cálculo casi le cuesta la vida, ya que la potencia con la que fue calibrado el cañón resultó más de lo debido, ocasionando que el artista pasara de largo toda la arena del circo como un misil y que cayera en las tribunas y sobre un payaso.

Lo salvo "Pastelito"

El cañón y el público estaban preparados para el gran acto cuando el acróbata salió por los aires, con una potencia y dirección tal que no eran las esperadas, así que no cayó en la red como estaba planeado, sino que la cruzó de largo. El hombre salió disparado en otra dirección y cayó sobre el popular payaso "Pastelito", el cual amortiguó su caída que pudo ser mortal.

El público se encontraba confundido, no entendía si se trataba de un accidente o parte del espectáculo.

El "hombre bala" fue trasladado a la Posta Central de Chile (centro sanitario) junto al payaso “Pastelito” para revisar sus signos vitales.

Multiples fracturas

El "hombre bala" presentó múltiples fracturas en rodilla y quijada, pero afortunadamente, no comprometen su vida; mientras que "Pastelito" no sufrió lesiones, solo un chichón en la cabeza.

"No desconecté la manguera de alimentación de aire comprimido, el compresor me hizo retorno de aire desde su acumulador y me elevó la presión, lo cual ocasionó que hiciera mayor distancia que la programada", declaró el operador del cañón a la prensa local.

Hasta el momento y según fuentes de la prensa chilena, el joven se está recuperando con total normalidad. Se espera que los médicos le den de alta en los próximos días.

Esta noticia fue viralizada por todos los medios internacionales, ya que el video del preciso momento en que cae el "hombre bala" sobre el payaso "Pastelito" fue grabado por un espectador que lo compartió en su cuenta de Facebook obteniendo miles de reacciones.

Cabe mencionar que las autoridades chilenas han prohibido totalmente esta clase de rutinas mortales por la seguridad de los artistas y del público.