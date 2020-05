Un joven estudiante de medicina veterinaria salvó la vida de un perrito callejero que había sido envenenado, tras hacerle RCP durante cinco minutos en plena calle de Brasil. El emocionante video fue viralizado y celebrado en las redes sociales.

Lucas Gabriel Ferreira Martins, de 18 años, escuchó a los vecinos revolucionados al ver un perro sin reaccionar tirado en plena calle. Al advertir lo sucedido, se puso guantes quirúrgicos, corrió hacia el lugar y le hizo maniobras de RCP.

Pese a que el perrito no reaccionaba, el joven no se dio por vencido. Luego de cinco minutos constantes de hacerle masajes especiales en el pecho, el animal finalmente reaccionó.

.

Su madre, María José Rosa Martins, grabó la desesperante situación y en el video se ve el emocionante momento en el que animal vuelve a respirar.

De inmediato, lo llevó hasta su casa y lo trató con un remedio a base de carbón. Luego de unos días, el animal fue trasladado a un centro de rescate, donde esperan a que alguien lo adopte.

"Me di cuenta rápido de que estaba envenenado por las complicaciones que habían ocurrido con una mascota mía, que sufrió envenenamiento. La gente alrededor no estaba al tanto de la causa. No sé de que manera lo intoxicaron", aseguró el joven.

"Tenía miedo de que no sobreviviera, tanto que no hubiese podido continuar con la carrera si eso pasaba", aseguró al concluir.