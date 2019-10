El día después de la segunda noche de toque de queda, Santiago amaneció tranquila, pero con largas filas en supermercados, farmacias y estaciones de servicio, que se mantenían cerradas a la espera de la llegada de carabineros que los pudieran custodiar.

#Chile

El gobierno de Sebastián Piñera, además de crear un estado militar, reprimiendo y matando personas, ha creado un ambiente de desabastecimiento.

Cerca de la casa de gobierno se ven interminables filas para comprar en el supermercado.

Y se atrevieron a criticar a #Venezuela

En algunos sectores de la ciudad los supermercados se organizaron y permitieron el ingreso de unas pocas personas por turnos para realizar sus compras y poder abastecerse, pero en la mayoría de los casos mantienen cerradas sus puertas, causando impaciencia entre los vecinos.

#JefeDefensaRM Dos patrullas militares se encuentran en el Jumbo Los Presidentes cooperando al orden y seguridad para que se inicie la atención a los vecinos. #EstadoDeEmergencia

Carabineros comenzaron a llegar a algunos supermercados para colaborar en su custodia, aunque se espera que sea un jornada con horario reducido e ingreso limitado a los establecimientos comerciales. También sucede lo mismo en estaciones de servicio y farmacias, comercios que en general están cerrados desde el viernes a pesar de la vital importancia de la mercancía que venden.

#21Oct #Chile Las principales cadenas de supermercados tienen largas filas en sus puertas. Algunos no abrieron y en su mayoría controlan el acceso.