Un abuelo de 66 años que circulaba en sillas de ruedas quedó atrapado en las vías de un tren de Estados Unidos y una policía logró salvarlo instantes previos a que pasara un ferrocarril por el lugar. El momento quedó registrado en un video, que se volvió viral.

El suceso ocurrió en la ciudad norteamericana de Lodi, cuando una agente de seguridad llamada Érica Urrea advirtió que el anciano estaba en peligro y no dudo en acercarse a ayudarlo. En medio del rescate, vieron cómo el tren se acercaba a gran velocidad y, pese a los riesgos, la policía no lo abandonó y no se fue del lugar hasta salvarlo.

"Corrí para tratar de salvar al hombre cuando la barrera ya había comenzado a bajar. Cuando el tren se estaba acercando, logré empujarlo y levantar su silla. Ocurrió segundos antes de que llegara el ferrocarril. Ambos caímos al suelo", relató la mujer.

De inmediato, la víctima fue trasladada al hospital, donde determinaron que sufrió lesiones en el pie y permaneció hospitalizado. La policía destacó que el trabajo de la oficial y afirmó: "Urrea arriesgó su vida para salvar otra y sus acciones evitaron una tragedia”.