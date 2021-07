Tokio está destinado a ser los octavos Juegos Olímpicos de Oksana Chusovitina. Chusovitina, de 46 años, será la gimnasta olímpica de mayor edad en la historia de los juegos luego de tres décadas de asistencia. Casi triplicando en edad a varias de sus oponentes en gimnasia artística, la atleta de Uzbekistán afirmó que su participación en Tokio será la última.

Vale mencionar que no es la primera vez que lanza este ultimátum: Chusovitina parecía dispuesta a retirarse después del campeonato mundial de 2009 y luego nuevamente en 2012, pero cada vez regresaba motivada y continuó desempeñándose al más alto nivel. La atleta y madre, sin embargo, insistió que la tercera será la vencida: "Me siento bien (físicamente) pero me siento mal", dijo a través de un traductor. "Pero al final, me siento feliz".

Oksana Chusovitina en los Juegos Olímpicos de Londres, 2012.

Cada vez más mujeres se quedan más tiempo en la gimnasia, un deporte que antes estaba reservado para los adolescentes. Cuatro de las seis gimnastas estadounidenses en Tokio tienen más de 20 años, con la estrella estadounidense Simone Biles y su compañera MyKayla Skinner ambas de 24. Chellsie Memmel, también del Team USA, compitió en los campeonatos nacionales de este año a los 32 años y después de tener dos hijos.

Pero Chusovitina es única. Representó a la Unión Soviética en su primer campeonato mundial, en 1991, y al Equipo Unificado en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. También compitió por Alemania como una forma de agradecer al país el tratamiento médico que recibió allí su hijo cuando tenía leucemia infantil. En sus últimos juegos competirá por Uzbekistán, su país natal.

Si bien es su edad lo que llama la atención, Chusovitina no es una atleta de antaño aferrándose a su mejor momento. La uzbeka ha ganado 13 medallas mundiales y olímpicas combinadas, incluido un récord de nueve medallas de campeonato mundial en salto, con una plata en Beijing en 2008. Básicamente, ha sido una de las ocho mejores saltadoras del mundo durante la mayor parte de su carrera.

Comenzando su carrera en la gimnasia como una auxiliar que participó por casualidad, termina como una medallista de oro de calibre mundial. Tan solo en salto, su mejor disciplina, registró tres nuevas habilidades en el código de puntos, incluyendo un diseño doble con torsión completa (completamente hacia afuera) en el piso y una pliegue doble con torsión completa.

Tras su historiada carrera, la atleta parece lista para dejar atrás el escenario mundial y concentrarse en su familia: "Mi hijo tiene 22 años y quiero pasar tiempo con él", dijo Chusovitina. "Quiero ser madre y esposa". Entrando en sus octavos JJ.OO y tras 30 años de excelencia y clase, su legado quedó asegurado.