En una noche de amor y pasión, Amanda y Chris dieron rienda suelta a sus deseos y la temperatura se elevaba. Besos y caricias no faltaron. Cuando estaban llegando al punto más alto de su excitación, la romántica velada se convirtió en una pesadilla cuando él comenzó a sentir que se desmayaría en cualquier momento mientras ella le practicaba sexo oral. Esta situación terminó con una aneurisma cerebral.

Según contó Chris al programa de televisión Sex Sent Me to The ER (El sexo me llevó a emergencias) del canal estadounidense TLC, Amanda le "estaba practicando sexo oral" cuando de un momento a otro empezó a sentirse "mareado y desorientado". Todo había ocurrido muy rápido y el hombre estaba en camino a desmayarse.

"Tenía náuseas, me sentía como si estuviera arriba de una montaña rusa. Fue el peor dolor que sentí", recordó el hombre y unos segudos después se desplomó en el piso. Ante lo que estaba sucediendo, Amanda, aterrada, llamó a emergencias para que enviaran una ambulancia, ella creía que podía ser la última vez viera a su esposo con vida.

La mujer no pudo evitar entrar en un estado de pánico, aseguró que se sentía "culpable" e imaginó que hacerle sexo oral a su marido lo llevó a esa situación. "Estaba avergonzada, no quería hablar demasiado, ni entrar en detalles", explicó la mujer.

El equipo médico detectó rápidamente cuál era la causa del desmayo de Chris, eso fue un alivio y a la vez generó preocupación por su estado de salud. El hombre sufrió un aneurisma cerebral, esto implica la dilatación en un vaso sanguíneo de su cerebro, y fue sometido a cirugía. Si no lo hubieran atendido a tiempo, habría sido mortal.

Chirs casi muere por un aneurisma cerebral mientras recibía sexo oral. (Captura de pantalla).

Esta era su única posibilidad para sobrevivir, los médicos debían parar la hemorragía. Amanda había encomendado la vida de su esposo a Dios, ella estaba aterrada sobre las "probabilidades de vida". Resulta que Chris hace cinco años que sufría de presión arterial alta e hipertensión, lo cual desencadenó en el aneurisma.

"Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ahora el sexo lo iba a matar. Yo no quería perderlo y me aterraba la idea de que mis hijos pudieran perder a su padre. Se siente muy mal saber que la persona que amas sufre por vos o tus acciones", expresó en el programa televisivo la mujer. Por suerte, la operación fue un éxito y la pareja se adaptó a una nueva realidad: no podían tener sexo hasta que el cuerpo de Chirs volviera a la "normalidad".