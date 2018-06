Así descompuso y armó la foto.

Un usuario de Twitter sacudió las redes cuando resolvió el caso de un supuesto suicidio. No solo sumo miles de retuits e interacciones, sino que la policía de España acompañó su historia.En el marco por el concurso llamado #FeriaDelHilo, donde hay que contar una ficción a través de la red social, "@Plot_tuit" sorprendió a todos y ahora develó como compuso el relato que resultó verosímil y creíble."Hace unos días publiqué el hilo sobre el asesinato, para el concurso #FeriadelHilo, organizado por @ Twitter Espana, y quisiera aclarar algunas cosas, entre ellas cómo lo gesté y las reacciones que ha tenido. Lo primero que tengo que aclarar es que nadie ha muerto. Nadie existe.", escribió el autor detrás de la cuenta.Se trata de, que en su descripcion se presenta como "brand Guardian" en @Cabify_espana, a veces en @BuzzfeedEspana haciendo el humor. Al volante de @brandemia_Investigando crímenes tuiteros en @Plot_tuit"."Todos los personajes son ficticios. La foto es una foto mía con dos amigos, que fue tomada en una discoteca de Madrid hace meses. Sustituí los ojos, las bocas y las narices para crear personajes ficticios", explicó y agregó que sumó un reloj a la muñeca.Luego explicó que todas las cuentas de Twitter de los personajes, también son falsas y se crearon a la vez. "Evidentemente es un error que muchos detectaron, pero como no puedo viajar en el tiempo, no puedo haberlas creado hacer tres meses como me sugerían algunos", confesó.También, explicó la elección las fotos que utilizó: "Utilicé fotos con gafas de bucear, de espaldas o a contraluz para generar avatares inidentificables. Todo son fotos mías o de amigos míos. Excepto la foto de mi alter ego, Mr Brightside, que es una foto de stock".Por último agradeció la ayuda de la policía: Flipante la ayuda de la @Policia. No hablé con ellos, no les pedí que colaboraran en el relato. Lo hicieron porque quisieron y gracias a eso le dieron muchísima verosimilitud a la historia. Un millón de gracias al CM, ¡y perdón por las miles de notificaciones que le llegarían!"