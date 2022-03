Hay personas que tienen mucha suerte sin buscarlo. En cambio, hay otras que persiguen ese objetivo deseado anhelando que algún día se pueda cumplir. En ese sentido, un hombre en Escocia murió sin saber que había sido el ganador del premio mayor de la lotería valuado en 9,4 millones de dólares. Una de sus hijas fue quien recibió la notificación del premio y reveló que cumplirán el deseo de su padre.

El protagonista de esta história es Andrew Gillon. El hombre de 59 años, oriundo de Wishaw, North Lanarkshire, era una persona que disfrutaba de la compañia de su familia y amigos. Según los que lo conocieron, siempre tuvo una ambición: poder ganar la lotería y llevar a su familia a pasar unas vacaciones inolvidables con el dinero ganado.

Por mucho tiempo no logró su objetivo. Sin embargo, a fines del año pasado, participó con varios amigos en la Lotería del código postal de Escocia y ganó el mayor premio de casi 10 millones de dólares, pero el hombre jamás llegó a enterarse que su deseo se había cumplido dado que sufrió un accidente trágico.

El hombre se rompió el cuello después de sufrir una dura caída en la casa de un amigo en la víspera de Año Nuevo. Los presentes hicieron varios intentos para tratar de reanimarlo, pero luego fue llevado de urgencias a un hospital cercano en el cual lo hospitalizaron a causa de las lesiones. Finalmente Gillon murió el 7 de enero durante una operación en el hospital.

La hija de Andrew, Lisa Thomas, recibió al poco tiempo la noticia por parte de un amigo de la familia que su padre se había sido acreedor del premio, pero la mujer sólo pensó que podría tratarse un mensaje final conmovedor.

“Cuando me lo confirmaron, al principio me sentí absolutamente devastada. Solo pude escuchar la llamada telefónica emocionada de él diciéndome que había ganado", aseguró Lisa en una nota con Daily Record.

Lisa reconoció que considera que el premio de la Lotería fue un último regalo de parte de su papá para la familia y recordó que el hombre el enseñó el billete, que luego fue el ganador, y ella sólo atinó a reirse en ese momento, pero Andrew tenía la seguridad que se ganaría el premio. "Todo lo que recuerdo que dijo esa vez es 'Bueno, no te reirás cuando gane' y tenía razón, no me estaba riendo cuando me enteré, estaba llorando", dijo su hija.

La mujer confesó que el dinero será destino para realizar unas vacaciones familiares en Miami, Florida, algo que su padre hubiese deseado. Ese destino fue el eligido dado que tienen muchos recuerdos con su padre que hoy son imborrables.

"Me siento triste porque no está aquí para disfrutar esto con nosotros. Todavía no hemos hablado sobre lo que vamos a hacer exactamente con todo el dinero, pero probablemente unas vacaciones en Florida. Ahí es donde me casé y tengo un montón de recuerdos increíbles con mi padre", sentenció.