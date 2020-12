El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, nombrará al general retirado Lloyd Austin, quien tuvo una destacada participación en la guerra de Irak, secretario de Defensa, con lo que será el primer afroamericano jefe del Pentágono en caso de ser ratificado por el Senado.

Veterano también de la guerra en Afganistán, el general retirado de 67 años superó a la hasta ahora favorita para el puesto, la ex subsecretaria de Defensa Michele Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el próximo presidente demócrata para que nombre a más miembros de minorías en puestos clave de su gabinete.

The New York Times, CNN y el canal ABC dijeron luego haber confirmado la decisión, aunque el equipo de transición de Biden guardó silencio. Si el Senado aprueba su designación, el ex general sería el primer afroamericano en liderar el mayor ejército del mundo, en el que la comunidad negra está fuertemente representada.

Ex director del Comando Central del Ejército (Centcom), el organismo que supervisa las acciones militares en Medio Oriente, Austin habría sido elegido sobre Flournoy, que sonaba para convertirse en la primera mujer en liderar el Pentágono. Austin pasó cuatro décadas en el ejército, se graduó de la Academia Militar de West Point y siguió una carrera con una amplia gama de asignaciones, desde liderar pelotones, dirigir grupos de logística y supervisar reclutamientos, hasta altos puestos en el Pentágono.

En marzo de 2003 ofició como asistente del comandante de división de la 3ª División de Infantería cuando esta marchó de Kuwait a Bagdad en la invasión estadounidense de Irak. En tanto, desde finales de 2003 hasta 2005 estuvo en Afganistán al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada 180, principal grupo de operaciones destinado allí para estabilizar la región. Asumió como jefe del Centcom en 2013, por lo que estuvo al frente de la lucha contra el ISIS.