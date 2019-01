Con 317 votos a favor y 301 en contra, el Parlamento británico respaldó a la primera ministra Theresa May para reclamar la reapertura de las negociaciones del Brexit. La enmienda aprobada busca eliminar una polémica cláusula sobre la frontera irlandesa y otra que rechaza una salida sin acuerdo, algo que la premier no deseaba.

Tras conocer el resultado, May expresó ante el Parlamento que ahora existe una mayoría “sustancial y sostenible” en la Cámara de los Comunes para abandonar la Unión Europea (UE) con un acuerdo, aunque admitió que la renegociación “no será fácil”. “Estoy de acuerdo en que no deberíamos salir de la UE sin acuerdo. Sin embargo, simplemente oponerse a una salida sin acuerdo no es suficiente para detenerla”, agregó.

No obstante, los líderes de la UE descartaron el reinicio del diálogo. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, indicó que el acuerdo “no está abierto a la renegociación” y “sigue siendo la mejor manera de asegurar una retirada ordenada del Reino Unido de la UE”.