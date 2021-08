Cristina Aleixendri es una ingeniera aeronáutica catalana que fue humillada y menospreciada por un profesor de la universidad y actualmente ejerce su profesión facturando 3,5 millones de dólares anuales. En silencio y con un bajo perfil, la joven nunca ha perdido el tiempo y tenía sus objetivos bien marcados. Hoy representa un ícono en la tecnología mundial y fue galardonada en más de una ocasión. De hecho, fue incluída en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes menores de 30 años.

Según una nota de Business Insider, recordó cuando, mientras estudiaba, “un profesor me dijo que era normal que no supiera resolver el problema porque era mujer, y que le avisara si un día me encargaba de diseñar un avión porque no se subiría en él”. Hoy en día, la mujer no solo pone su energía en la aeronáutica sino en motivar a toda mujer emprendedora que sienta que tiene a la corriente en su contra. Sobre todo aquellas que esperan triunfar en la industria tecnológica, un rubro muy regido por los hombres.

Esta ingeniera se desempeñó en diversas empresas tecnológicas, escribió varios trabajos de investigación, desarrolló tres patentes en el uso de vela hasta llegar a ser COO de la startup Bound4blue, empresa que busca aplicar la tecnología de la aviación a la industria naviera mediante una vela de ala plegable que genera un importante ahorro de combustible.

La ingeniera aeronáutica factura actualmente 3,5 millones de dólares anuales.

Además, en diciembre del 2020 obtuvo el Premio del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), consistente en 50.000 euros que “reconoce a emprendedoras inspiradoras y a líderes que impulsan la innovación”. Por sobre todo, se los reconoce por nunca haber bajado los brazos especialmente en el contexto de la pandemia, que fue una marea en contra para todos los trabajadores.

"Soy optimista y creo que podremos revertir la situación de las mujeres en lo que respecta a la tecnología y al espíritu emprendedor. Si cada emprendedora empodera a dos mujeres para que se unan al ecosistema de las startups y las apoya para que se conviertan en empresarias tecnológicas, el aumento del número de mujeres en la tecnología y el espíritu emprendedor no sería incremental sino exponencial, que es lo que necesitamos", señaló Cristina Aleixendri en aquel entonces.

“Decidimos fundar la empresa porque vimos que había un problema económico y medioambiental en el transporte marítimo —que supone el 90% de la carga mundial— y que nosotros teníamos las herramientas y el conocimiento necesario, desde nuestra formación como ingenieros aeronáuticos, para solucionarlo”, explicó en la entrevista con Business Insider. De este modo, en 2006, ella y su equipo planificaron una flota de embarcaciones impulsada por velas para la producción de energía renovable mediante la electrólisis del agua marina.

.

“Nos pusimos a trabajar en ello y diseñamos un sistema de vela rígida más parecida al ala de un avión que a una vela convencional, con capacidad de plegarse a nivel de cubierta y de funcionar de forma autónoma”, recordó. En aquel momento “se dieron cuenta de que esta vela era, a su vez, la solución, usada como sistema de propulsión complementaria, para reducir el consumo de combustible y las emisiones de barcos mercantes”.

“Básicamente, lo que hacemos es volver a los inicios y usar el viento de nuevo —como hacían ya los fenicios— para copropulsar barcos de forma eficiente y cumpliendo con las necesidades del sector”, destacó. Así es como surgió en 2014 Boun4blue, con dos partes: una relativa a la aplicación de la vela para la reducción del consumo de combustible del sector marítimo y otra centrada en la generación de energía a un coste inferior a los métodos de producción actuales de forma 100% renovable.

Bound4blue, el imperio que construyó la joven que salvó al transporte marítimo.

Según información de la compañía, los barcos mercantes —85.000 en el mundo, actualmente— consumen entre 4 y 110 toneladas de combustible por día, de acuerdo del tipo y tamaño. A través del sistema de bound4blue, se les dota de un motor auxiliar, “algo muy similar al coche híbrido”.