Una beba de cinco meses no logró resistir las secuelas del Covid y murió por tener el 80% de sus pulmones comprometidos. La nena, identificada como Sarah Vitória Domingues Góis, falleció el 27 de mayo en un municipio de San Pablo, Brasil.

Sameque Vitória Góis, de 22 años, mamá de la pequeña, dijo que la pequeña había nacido de forma prematura. Sin embargo, remarcó que era una beba muy sana, sin comorbilidades, hasta que el 27 de abril se vio afectada por un traumatismo urinario. una infección. Luego de unos días en el hospital, la niña comenzó a mostrar los primeros síntomas del virus.

"Como vivimos en Praia Grande (San Pablo), la acompañamos corriendo al centro médico, donde terminó internada. Sin embargo, cuatro días después, noté que comenzaba a mostrar síntomas parecidos a los de la gripe", explicó Sameque.

La mujer dice que, en un principio, los profesionales no le realizaron la prueba del Covid-19 a Sarah, quien había sido diagnosticada con bronquiolitis, una infección de los bronquiolos pulmonares que afecta con mayor frecuencia a niños menores de 2 años.

.

Pero el 6 de mayo, la propia Sameque comenzó a sentir los primeros síntomas de lo que pensó que era la gripe. Como empeoró rápidamente, se realizó un hisopado, que dio positivo de coronavirus.

"Fue sólo después de esto que le hice la prueba de Covid a mi beba. Yo, básicamente, no creía que fuera positivo, pero me equivoqué. La prueba de ella también fue positiva". Desde la Casa de Saúde en Praia Grande, la niña tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital Infantil de Gonzaga, en Santos, donde pasó una semana en la enfermería. Pero a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, su estado empeoró.

Sameque Vitória Góis junto a su pequeña hija, Sarah Vitória Domingues Góis.

“Tenía fiebre alta de 40 grados y tenía una anemia muy fuerte. Además, sufrió un neumotórax, y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, para que le pusieran drenajes en los pulmones para sacar el aire. Casi no podía respirar".

Para no estar lejos de la familia, el esposo de Sameque, un camionero, quien también contrajo y enfrentó síntomas de Covid-19 , dormía todos los días en un auto en el estacionamiento del hospital. Salía a las 6 de la mañana para trabajar y regresaba por la noche. A pesar de la esperanza de la pareja de que la niña mejorara, la pequeña Sarah no pudo resistir la gravedad de la enfermedad, después de tener comprometido el 80% de sus pulmones.

.

Luego del fallecimiento de la pequeña, Sameque eligió resaltar los peligros del Covid-19, afirmando que la historia de su hija debería servir como una advertencia para otras madres. "Todavía estamos muy impactados por todo lo que pasó. Pero sé que mi beba vino a dar una advertencia a las madres. Y la advertencia es: use siempre una máscara. No dejés que nadie se acerque a ti ni a tus bebé. No recibas visitas. Este virus es traicionero y puede matar a tus hijos", advirtió la madre de Sarah.

“Creo que es muy importante que la gente lo sepa, porque yo mismo no creía que el Covid pudiera afectar a los niños, como lo hizo con mi hija. Entonces, si podés quedarte en casa, quédate, porque nada se compara con el dolor de perder a un hijo por esta enfermedad”, dijo.