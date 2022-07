La mera aparición de una cucaracha corriendo por el piso o saltando a una pared es suficiente para hacer que incluso los adultos griten de miedo. Ni siquiera es posible imaginar la clase de pánico que experimentó Nadia Lim cuando despertó en medio de la noche para sentir a una de estas criaturas meterse en su oreja.

En un video de TikTok que ya reunió más de 500,000 visitas, la usuaria @nadia.limzq explicó cómo se despertó en medio de la noche para encontrar una cucaracha posada en la almohada de su cama, a centímetros de su cara. Como era de esperar, la mujer gritó e intentó matar a la criatura, sin saber lo que pasaría después: "La golpeé porque estaba en pánico y estaba tratando de sacarla [de la cama] y cuando la golpeé, se me metió en la oreja", relató.

"Me levanté y grité tan fuerte. Fue terriblemente incómodo porque podía sentirla moviéndose en mi oído. Honestamente, tengo mucha mala suerte porque ¿cómo le sucede esto a alguien?", se preguntó la vecina del barrio Novena. Desorientada, asqueada y asustada, la mujer no pensó antes de saltar a la acción.

Su primer instinto fue correr al baño y buscar una manera de matar a la cucaracha sin aplastarla en su oído. Agarrando lo primero que vio, la mujer llenó una tapa de botella con enjuague bucal y vertió el líquido en su oído. Afortunadamente para ella, el enjuague bucal logró ahogar a la cucaracha, pero aún podía escuchar el "crujido" de los restos del insecto.

Libre del movimiento errático de la cucaracha, la mujer intentó remover los restos del insecto con una pinza. Lamentablemente, esto tampoco salió como lo esperaba: "Chicos, la rompí en pedazos. Entonces, cuando algo salió bien, salieron las tripas blancas, y como la piel de la cucaracha, salió el caparazón marrón".

Sin obtener éxito alguno con sus métodos y con la desesperación aun de tener atrapados algunos restos de la cucaracha en su oído, Nadia decidió acudir, en primera instancia, a su madre, quien, según contó ella, "se río" por la escena y se trasladó al Hospital Tan Tock Seng donde soportó una intervención dolorosa de 30 minutos para ponerle fin al suplicio.

Qué hacer si una cucaracha se mete en tu oreja

El video viral provocó el miedo y las dudas de los internautas.

La viralización de la historia de Lee elevó decenas de preguntas sobre un incidente que no es tan poco común como muchos creen: "He visto algunos casos de este tipo y tienden a ocurrir durante el sueño", dijo el Dr. Lim Keng Hua, otorrinolaringólogo del Centro Médico Mount Elizabeth. "El más reciente fue un hombre que ingresó a urgencias a fines del año pasado con dolor de oído. Estaba durmiendo en el suelo y una cucaracha se le metió en la oreja".

Si alguna vez te encuentras en una situación así, no intentes sacarte el bicho, aunque te mueras por hacerlo, recomendó el Dr. Lim a la prensa de Singapur: "Cuando un insecto como una cucaracha se mete en un callejón sin salida como tu oído, no puede revertirse. Es muy probable que se haga el muerto y se quede quieto", dijo.

"Si tocas la cucaracha con pinzas, se revolverá. Entonces, es probable que cause daño al tímpano y al canal auditivo. Quieres evitar que el insecto se mueva". Además, las pinzas caseras no serán muy útiles, ya que para tales extracciones se utilizan herramientas especializadas. Y por supuesto, no eches nada en el oído, y menos enjuague bucal. Tampoco se aconsejan remedios caseros como el aceite de oliva o el aceite de bebé.

La opción más recomendada es dirigirse pronto a una sala de emergencia. Antes de irse, tome un analgésico para ayudarlo con el dolor de oído, aconsejó el Dr. Lim. "Es una emergencia y debe hacerse revisar médicamente", dijo, incluso si el dolor ha disminuido. "Cualquier material orgánico que quede en el canal auditivo puede provocar una infección".