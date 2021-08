Los talibanes han tomado las calles de Kabul y las de gran parte del país. Hasta el momento, solo hay una región que opone resistencia a su llegada: Valle de Panjshir. Desde allí, figuras de la oposición evalúan una resistencia armada bajo la bandera de la Alianza del Norte, que se alió con Estados Unidos durante la invasión de 2001.

El pasado domingo, el presidente Ashraf Ghani dimitió y huyó de la capital ante el avance de los insurgentes. Desde entonces, ellos marcaron sus reglas para los habitantes de Afganistán y transgredirlas podría costarle a alguien la vida. Para leer el comunicado completo, se puede acceder a la página web de la ONG desde este link.

Las normas que deberán cumplir hombres y mujeres en Afganistán

En los últimos días se conoció la precaria situación en la que se encuentran las mujeres de este país quienes incluso debieron quemar sus títulos universitarios para asegurarse sobrevivir. Más allá de esto, desde la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA), publicaron una serie de reglas que deberán cumplir tanto hombres como mujeres si no quieren enfrentarse a castigos físicos o la pena de muerte.

1. Prohibido escuchar música.

2 Prohibido ver películas, televisión o vídeos de ningún tipo.

.

3. Prohibido celebrar el año nuevo, también denominado Nowroz, que se festejaba los 21 de marzo, ya que los talibanes lo han proclamado como una fiesta comunista.

4. Desautorizaron el día del trabajo, que al igual que en muchas partes del mundo, incluida Argentina, se celebra el 1 de mayo. También lo consideraron una fiesta 'comunista'.

5. Ordenaron a todas las personas que tengan nombres no islámicos que los cambien por otros que sí lo sean.

6. Todos los jóvenes de Afganistán deberán raparse el pelo.

7. Se ordena a los hombres que lleven "ropa islámica" y algo que les cubra la cabeza.

Esta foto conmovió al mundo y muestra a unos 640 afganos escapando de Kabul abarrotados en un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU.

8. Los hombres no pueden afeitarse ni recortarse la barba. Debe crecer lo suficiente como para sobresalir del puño si se agarra por debajo de la barbilla.

9. Todos deben acudir a la mezquita para orar cinco veces al día.

10. Prohibieron criar palomas o cualquier tipo de pájaro ya que se considera anti-islámico. Adelantaron que los infractores serán encarcelados y los pájaros serán sacrificados.

11. Prohibieron, a ambos sexos, volar cometas y otros juegos considerados anti-islámicos.

12. Los espectadores de actividades deportivas solo deberán animar a los jugadores con cantos de Allah-o-Akbar, que significa 'Dios es grande'.

.

13. Cualquiera que lleve literatura "cuestionable" será ejecutado.

14. Cualquiera que se convierta del Islam a otra religión será ejecutado.

15. Las mujeres no pueden estudiar y todos los hombres que decían hacerlo deberán llevar un turbante en la cabeza. "No turbante, no educación", aseguraron.

16. Las minorías no musulmanas deben distinguirse con una insignia o coser una tela amarilla en su vestimenta para diferenciarse de la población mayoritaria musulmana.

17. Queda terminantemente prohibido el uso de Internet tanto por afganos como por extranjeros.